3 фази атаки: які російські кораблі стали першими "жертвами" українського дрона Magura V5

За словами одного з творців морського безпілотника, вперше успішна операція в Чорному морі з використанням цього озброєння зафіксована в листопаді минулого року. Дрон швидко показав свою ефективність і за кілька місяців вразив 4 цілі.

Related video

Унаслідок успішних українських операцій у Росії та на тимчасово окупованих територій, серед яких також є і Кримський півострів, противник зазнає колосальних втрат. Багато що відбувається завдяки унікальним морським дронам "Магура V5", які є на озброєнні в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ). У матеріалі "Української правди" розповіли докладніше про перші "жертви".

Зірковий час дронів Magura був у листопаді минулого року. Наприклад, у ніч на 10 листопада вони вперше повною мірою виконали те, заради чого і були створені. Поруч із населеним пунктом Чорноморське вистежили і знищили швидкісні десантні катери ЗС РФ — "Серна" і "Акула". Magura показали свій мисливський характер.

Наступні місії морських дронів уже розкрили їхній потенціал. Приміром, 1 лютого на дні Чорного моря опинився ракетний катер "Івановець", а за два тижні, 14 лютого, до нього приєднався ще й великий десантний корабель "Цезарь Куников". Відповідно, з листопада 2023 року одразу 4 утоплених судна.

"Якщо раніше кількість дронів була меншою, і головним завданням було просто влучити у військовий корабель, то зараз вони діють уже групами понад 5 одиниць. А це дає змогу розподіляти ролі в групі, визначати черговість атаки тощо", — розповів журналістам один із членів команди розробників "Магури".

Під час першої фази атаки, продовжує творець, необхідно знерухомити ціль, тому здебільшого відбувається удар по двигуну. Далі необхідно вразити найвразливіше місце корабля, а яке воно буде — визначається під час планування місій. Якщо такий удар зміг створити пробоїну, тоді наступні атаки будуть знову наноситися туди ж. Третя фаза заключна — дивитися, як об'єкт противника у світі йде на дно.

Морські дрони Magura: вартість

Вартість такої української розробки висока. Точної ціни ніхто не називає, однак, як написали журналісти, йдеться про мільйони гривень за один екземпляр. Навіть глава ГУР МОУ Кирило Буданов, який регулярно виходить із бійцями на завдання, жодного разу ще не керував "Магурою".

"Я не керував дроном. Це — зброя, перш за все. І серйозна техніка, яка коштує досить серйозних грошей наших платників податків. Думаю, кожен має займатися своєю справою", — пояснює Кирило Буданов.

Водночас, незважаючи на високу вартість морського дрона, він здатен завдавати збитків противнику, які в десятки разів перевищують цю суму. Ефективність такого рішення оцінили навіть у Москві, коли було здійснено обстріл ракетами "Іскандер" одного з виробництв дронів. Далі локацію вже змінили.

"Ви ж бачите, технології розвиваються, майстерність операторів зростає. Я хотів би вам сказати, що це виключно питання наших технологій і навченості. Але іноді впливають ще й фактори навченості екіпажу корабля, проти якого працюють. Ну і все ж таки удача теж часом має певне місце. Так, нам буває щастить, але щастить завжди тим, хто підготовлений", — заявляв Кирило Буданов про потоплені цілі в морі.

Найголовніше, продовжує начальник української розвідки, вміти вчасно і швидко адаптуватися до мінливих ситуацій і вирішувати під час операції, в якому напрямку необхідно рухатися. Як приклад він навів корабель "Цезарь Куников", який не був початковою метою українців. Вони полювали на групову ціль, але за кілька годин до цього кораблі почали міняти локацію, тому план було змінено.

"Тут найголовніше — не заважати операторам діяти відповідно до плану. А коли щось іде не за планом, то швидко ухвалювати рішення, що і як ми робимо далі. Наприклад, щодо "Цезаря Куникова" — він же не був спочатку головною метою. Але умови відпрацювання головної мети змінилися під час самої місії", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що в NYT показали, які версії дронів Magura є у ЗСУ. За словами експертів, панування Росії на Чорному морі закінчилося — флот РФ змушений був покинути бухти окупованого Кримського півострова.