Ликвидация БДК "Цезарь Куников": россияне показали, что происходило на борту (видео)

Моряк, который снимал уничтожение корабля, заявил, что судно было невозможно спасти.

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Российские оккупанты опубликовали видео от первого лица, на котором зафиксирован момент уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников", которое произошло 14 февраля. Кадры показали в российском Telegram-канале Fighterbomber.

Как сообщили российские солдаты, они отбивались от украинских дронов около 40 минут.

Также на видео говорится, что корабль атаковали 10 безэкипажных катеров ВСУ, четыре из которых оккупанты якобы уничтожили.

Кроме того, россияне утверждают, что один БПЛА попал в корму, тем самым обездвижив корабль. После этого несколько беспилотников последовательно атаковали судно с левого борта. Последний из них частично проник в образованное отверстие и взорвался внутри.

Россияне утверждают, что корабль было невозможно спасти.

Что известно про уничтожение БДК "Цезарь Куников"

Напомним, десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожили 14 февраля возле временно оккупированной Алупки в Крыму. Морские дроны MAGURA V5 смогли потопить судно.

После стало известно, что командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов мог лишиться должности после уничтожения большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников".

Фокус ранее писал, что в последние семь месяцев ВСУ уничтожили четыре десантных корабля ВС РФ, включая "Цезарь Куников". Успехи операций основаны на использовании морских беспилотников MAGURA V5.