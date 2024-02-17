Утонул быстрее, чем ожидалось: раскрыты детали уничтожения БДК "Цезарь Куников" (видео)

Надводные дроны MAGURA V5 на максимальной скорости врезались в российское судно. В результате был поврежден отсек с боеприпасами, которые вызвали взрывы, рассказали инженеры из команды AiTelly.

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Украинские военные уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" возле временно оккупированной Алупки в Крыму 14 февраля. Инженеры из команды AiTelly показали, как надводные дроны MAGURA V5 потопили вражеское судно.

Беспилотники были запущены с берега, когда цель появилась в поле их зрения, дроны разогнались до максимальной скорости и врезались в борт корабля.

"От удара активизируется запал, выпуская единственную в этом дроне советского периода бомбу, предназначенную для нанесения мощного удара", — сказали эксперты AiTelly.

По их словам, взрывной заряд поразил судно, повредив отсек с боеприпасами, что вызвало пять взрывов. В результате корабль утонул быстрее, чем ожидалось.

БДК "Цезарь Куников": особенности судна

Эксперты отметили, что БДК "Цезарь Куников" нужен для быстрой доставки десантных кораблей, за раз судно может перевозить до 450 тонн груза. Тогда как его носовые и кормовые люки обеспечивают более быструю и беспрепятственную загрузку и разгрузку транспортных средств.

Грузовой отсек судна занимает 630 квадратных метров, где можно одновременно разместить до 25 бронетранспортеров.

ВДК "Цезарь Куников" Фото: Википедия

Надводные дроны MAGURA V5: что известно

MAGURA V5 являются многоцелевыми и надводными дронами, максимальная скорость которых 42 узла — 80 километров. БПЛА могут выполнять большой спектр задач. Дальность работы этих дронов составляет 400 километров, а радиус до 800. Они могут работать до 60 часов и нести груз до 300 килограммов.

"Такой большой радиус действия позволяет ему автономно и эффективно патрулировать морские просторы, обеспечивая наблюдение и атакующие возможности.", — отметили в AiTelly.

Дрон MAGURA V5 Фото: Из открытых источников

Украинские военные потопили БДК "Цезарь Куников" в Крыму

14 февраля ВСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ уничтожили БДК "Цезарь Куников" возле Алупки. В частности, судно атаковали с помощью ударных морских дронов MAGURA V5.

15 февраля в британской разведке рассказали, что на судно "Цезарь Куников" россияне возлагали большие надежды по материально-техническому обеспечению Черноморского флота. Потеря корабля может ограничить российские ресурсы в Черном море и сделает логистическую цепочку ЧФ РФ уязвимой для новых атак.

Напомним, в СМИ сообщили, что после потери БДК "Цезарь Куников" могли заменить командующего ЧФ адмирала Виктора Соколова, который находился на этой должности с сентября 2022 года.