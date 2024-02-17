Потонув швидше, ніж очікувалося: розкрито деталі знищення ВДК "Цезарь Куников" (відео)

Надводні дрони MAGURA V5 на максимальній швидкості врізалися в російське судно. В результаті було пошкоджено відсік з боєприпасами, які спричинили вибухи, розповіли інженери з команди AiTelly.

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Українські військові знищили російський великий десантний корабель "Цезарь Куников" біля тимчасово окупованої Алупки в Криму 14 лютого. Інженери з команди AiTelly показали, як надводні дрони MAGURA V5 потопити вороже судно.

Безпілотники були запущені з берега, коли ціль з'явилася в полі їхнього зору, дрони розігналися до максимальної швидкості та врізалися в борт корабля.

"Від удару активізовується запал, випускаючи єдину у цьому дроні радянського періоду бомбу, призначену для завдання потужного удару", — сказали експерти AiTelly.

З їхніх слів, вибуховий заряд уразив судно, пошкодивши відсік з боєприпасами, що спричинило п'ять вибухів. У результаті корабель потонув швидше, ніж очікувалося.

ВДК "Цезарь Куников": особливості судна

Експерти зазначили, що ВДК "Цезарь Куников" потрібен для швидкої доставки десантних кораблів, за раз судно може перевозити до 450 тонн вантажу. Тоді як його носові і кормові люки забезпечують швидше та безперешкодне завантаження і розвантаження транспортних засобів.

Вантажний відсік судна займає 630 квадратних метрів, де можна одночасно розмістити до 25 бронетранспортерів.

ВДК "Цезарь Куников" Фото: Вікіпедія

Надводні дрони MAGURA V5: що відомо

MAGURA V5 є багатоцільовими і надводними дронами, максимальна швидкість яких 42 вузли — 80 кілометрів. БПЛА можуть виконувати великий спектр завдань. Дальність роботи цих дронів становить 400 кілометрів, а радіус до 800. Вони можуть працювати до 60 годин та нести вантаж до 300 кілограмів.

"Такий великий радіус дії дозволяє йому автономно та ефективно патрулювати морські простори, забезпечуючи спостереження та атакувальні можливості.", — зазнали в AiTelly.

Дрон MAGURA V5 Фото: З відкритих джерел

Українські військові потопили ВДК "Цезарь Куников" у Криму

14 лютого ЗСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ знищили ВДК "Цезарь Куников" біля Алупки. Зокрема, судно атакували за допомогою ударних морських дронів MAGURA V5.

15 лютого у британській розвідці розповіли, що на судно "Цезарь Куников" росіяни покладали великі надії щодо матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту. Втрата корабля може обмежити російські ресурси в Чорному морі та зробить логістичний ланцюжок ЧФ РФ вразливим для нових атак.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що після втрати ВДК "Цезарь Куников" могли замінити командувача ЧФ адмірала Віктора Соколова, який перебував на цій посаді з вересня 2022 року.