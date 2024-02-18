Удар по БДК "Цезарь Куников": британская разведка узнала, кого могут назначить главой Черноморского флота

Адмирал Виктор Соколов не устраивал вышестоящее начальство стилем руководства. Кадровым перестановкам также помогли успешные удары ВСУ морскими дронами MAGURA по российским кораблям в Черном море, уверены в Минобороны Великобритании.

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Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов мог лишиться должности после уничтожения большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников". Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании.

Разведчики проводят аналогию с его предшественником Игорем Осиповым и делают выводы, что на очередное увольнение повлияли успешные удары Украины по различным кораблям ВС РФ в Черном море.

"Стиль руководства Соколова мог также сыграть определенную роль в его увольнении", — отметили в Минобороны.

Российское Министерство обороны до сих пор официально не подтверждало сведения об отставке Соколова. Вероятно, его заменили вице-адмиралом Сергеем Пинчуком, он будет занимать должность исполняющего обязанности командующего Черноморским флотом до завершения расследования уничтожения "Цезаря Куникова".

Напомним, десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожили 14 февраля возле временно оккупированной Алупки в Крыму. Морские дроны MAGURA V5 смогли потопить судно.

Фокус ранее писал, что в последние семь месяцев ВСУ уничтожили четыре десантных корабля ВС РФ, включая "Цезарь Куников". Успехи операций основаны на использовании морских беспилотников MAGURA V5.