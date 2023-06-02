Не только "Москва": какие корабли потопили и повредили ВСУ с февраля 2022 года (инфографика)

Самой крупной уничтоженной целью является крейсер "Москва", а самой свежей — разведывательный корабль "Иван Хурс".

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили или повредили 22 корабля российского Черноморского флота. Об этом сообщает АрмияInform.

С 24 февраля 2022 г. украинские военные полностью уничтожили 17 кораблей, 4 получили серьезные повреждения, а 1 на 10 суток отошел подальше в Черном море от побережья. В последнем случае речь идет о фрегате "Эссен", который вывели из строя на 10 дней.

Крупнейшей добычей для ВМС стал ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом Черноморского флота РФ. 13 апреля впервые показали останки ракеты "Нептун", потопившей фрегат. Корабль получил две ракеты украинского комплекса "Нептун". В дальнейшем это позволило перейти к освобождению острова Змеиный. В ходе этой операции ВСУ потопили спасательно-буксирное судно "Василий Бех".

Общие потери Черноморского флота РФ Фото: Армія Inform

Также согласно данным издания, военные уничтожили 10 малых катеров, а также 5 боевых катеров: 4 патрульных катера "Раптор" и 1 десантный катер типа "Серна". Украинские военные уничтожали катер даже с ПТРК во время обороны Мариуполя.

Не обошли удары большие десантные корабли. "Саратов" затопили в оккупированном Бердянске, также два ВДК получили повреждения — "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

И последним получил повреждение корабль "Иван Хурс", который был атакован надводным беспилотником.

Напомним, Фокус разбирался, что означает для Черноморского флота РФ даже потеря уникального корабля "Иван Хурс".