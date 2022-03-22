Полк "Азов" показал видео уничтожения патрульного катера "Раптор" ВС РФ в Мариуполе

Украинские военные в ходе вчерашних боев уничтожили самый быстрый катер в армии РФ. Огонь велся из противотанкового комплекса.

Полк спецназначения Нацгвардии "Азов" опубликовал видео уничтожения российского патрульного катера проекта 03160 "Раптор" в Мариуполе. Видео опубликовано в телеграм-канале "Азов-Мариуполь".

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21 марта в ходе боев полк отрапортовал об уничтожении российского катера. На тот момент подтверждения не было. 22 марта полк опубликовал видео работы из ПТРК.

"Раптор" — это самый скоростной катер российского флота. Он способен развивать скорость до 48 узлов (88 км/ч). Он способен перевозить до 20 морпехов на борту. А экипаж корабля составляет 3 человека. В качестве вооружения имеет 14,5 и 7,62 мм пулеметы.

Как утверждается в российском телеграм-канале "Морячок", катер действительно был подбит, но не уничтожен. Его буксируют в Ейск — это порт в Азовском море в Краснодарском крае. Трое солдат получили ранения.

Напомним, в Одесской ОВА заявили, что руководит осадой Мариуполя генерал-полковник Михаил Мизинцев.

20 марта Минобороны РФ поставили ультиматум мэру Мариуполя. Украинские военные должны были сложить оружие и выйти из города. В ответ ВС РФ открыли бы гуманитарный коридор. Также российские войска обстреляли Мариуполь из боевых кораблей.