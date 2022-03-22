Осадой Мариуполя руководит генерал-полковник Михаил Мизинцев, - Одесская ОВА (фото)

До российско-украинской войны российский генерал руководил операцией в Сирии. Именно под его руководством уничтожалось Аллепо.

Мариуполь с 1 марта находится в окружении. Руководит атакой армии РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом сообщили в Одесской военной администрации.

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Указывается, что Мизинцев до российско-украинской войны руководил операцией в Сирии, под его командованием было разрушено Аллепо.

Генерал-полковник занимает должность начальника Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года. Как заявили глава ОВА Братчук, именно он отдавал приказ для удара по роддому, драмтеатру, детской больнице и мирным домам Мариуполя.

Волонтеры InformNapalm установили родственников Мизинцева. Также им удалось установить, что он активно пользуется ВК.

[ + – ] Семья Мизинцева [ + – ] Семья Мизинцева [ + – ] Семья Мизинцева

Михаил Мизинцев — родился в 1962 в деревне Аверинской (Вологодская область). Проходил обучение в Киевском высшем общевойсковом командном училище. Служил в Германии. С 2000-х годов получает ряд повышений. А с 2014 года является генерал-лейтенантом.

Напомним, 20 марта Минобороны РФ поставили ультиматум мэру Мариуполя. Украинские военные должны были сложить оружие и выйти из города. В ответ ВС РФ открыли бы гуманитарный коридор. Также российские войска обстреляли Мариуполь из боевых кораблей.