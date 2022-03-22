Облогою Маріуполя керує генерал-полковник Михайло Мізинцев, — Одеська ОВА (фото)

Маріуполь із 1 березня перебуває в оточенні. Керує атакою армії РФ генерал-полковник Михайло Мізинцев. Про це повідомили в Одеській військовій адміністрації.

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Вказується, що Мізинцев до російсько-української війни керував операцією в Сирії, під його командуванням було зруйновано Алеппо.

Генерал-полковник обіймає посаду начальника Національного центру управління обороною РФ із грудня 2014 року. Як заявили голова ОВА Братчук, саме він віддавав наказ для удару по пологовому будинку, драмтеатру, дитячій лікарні та мирних будинках Маріуполя.

Волонтери InformNapalm встановили родичів Мізинцева. Також їм вдалося встановити, що він активно користується ВК.

[ + – ] Сім'я Мізинцева [ + – ] Сім'я Мізинцева [ + – ] Сім'я Мізинцева

Михайло Мізинцев — народився 1962 року в селі Аверинська (Вологодська область). Проходив навчання в Київському вищому загальновійськовому командному училищі. Служив у Німеччині. З 2000-х років отримує низку підвищень. А з 2014 року є генерал-лейтенантом.

Нагадаємо, 20 березня Міноборони РФ поставили ультиматум меру Маріуполя. Українські військові мали скласти зброю та вийти з міста. У відповідь ЗС РФ відкрили б гуманітарний коридор. Також російські війська обстріляли Маріуполь із бойових кораблів.