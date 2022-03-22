Полк "Азов" показав відео знищення патрульного катера "Раптор" ЗС РФ у Маріуполі

Українські військові під час вчорашніх боїв знищили найшвидший катер в армії РФ. Вогонь вели з протитанкового комплексу.

Полк спецпризначення Нацгвардії "Азов" опублікував відео знищення російського патрульного катера проєкту 03160 "Раптор" у Маріуполі. Відео опубліковано в телеграм-каналі "Азов-Маріуполь".

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21 березня під час боїв полк відрапортував про знищення російського катера. На той момент підтвердження не було. 22 березня полк опублікував відео роботи із ПТРК.

"Раптор" — це найшвидший катер російського флоту. Він здатний розвивати швидкість до 48 вузлів (88 км/год). Він здатний перевозити до 20 морпіхів на борту. А екіпаж корабля становить 3 особи. З озброєння має 14,5 та 7,62 мм кулемети.

Як стверджують в російському телеграм-каналі "Морячок", катер справді підбили, але не знищили. Його буксирують до Єйська — це порт в Азовському морі в Краснодарському краї. Троє солдатів зазнали поранень.

Нагадаємо, в Одеській ОВА заявили, що керує облогою Маріуполя генерал-полковник Михайло Мізинцев.

20 березня Міноборони РФ поставили ультиматум меру Маріуполя. Українські військові мали скласти зброю і вийти з міста. У відповідь ЗС РФ відкрили б гуманітарний коридор. Також російські війська обстріляли Маріуполь із бойових кораблів.