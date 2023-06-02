Не тільки "Москва": які кораблі потопили та пошкодили ЗСУ з лютого 2022 року (інфографіка)

Найбільшою знищеною ціллю є крейсер "Москва", а найсвіжішою — розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Related video

Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення знищили або пошкодили 22 кораблі російського Чорноморського флоту. Про це повідомляє АрміяInform.

З 24 лютого 2022 року українські військові повністю знищили 17 кораблів, 4 отримали серйозні пошкодження, а 1 на 10 діб відійшов подалі у Чорному морі від узбережжя. В останньому випадку йдеться про фрегат "Ессен", який вивели з ладу на 10 днів.

Найбільшою здобиччю для ВМС став ракетний крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту РФ. 13 квітня вперше показали рештки ракети "Нептун", яка потопила фрегат. Корабель отримав дві ракети українського комплексу "Нептун". Надалі це дозволило перейти до звільнення острова Зміїний. Під час цієї операції ЗСУ потопили рятувально-буксирне судно "Василь Бех".

Загальні втрати Чорноморського флоту РФ Фото: Армія Inform

Також згідно з даними видання, військові знищили 10 малих катерів, а також 5 бойових катерів: 4 патрульні катери "Раптор" та 1 десантний катер типу "Серна". Українські військові знищували катер навіть з ПТРК під час оборони Маріуполя.

Не обійшли удари великі десантні кораблі. "Саратов" затопили в окупованому Бердянську, також два ВДК отримали пошкодження — "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков".

І останнім отримав пошкодження корабель "Іван Хурс", який було атаковано надводним безпілотником.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що означає для Чорноморського флоту РФ навіть втрата унікального корабля "Іван Хурс".