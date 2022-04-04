ЗСУ завдали удару по російському фрегату "Адмірал Ессен", — ЗМІ

За даними ЗМІ, судно Чорноморського флоту обстрілювало українські міста, зокрема Одесу.

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Військово-морські сили України пошкодили російський фрегат проєкту 11356Р "Адмірал Ессен". Про це повідомляє "Думська", посилаючись на джерела у ВМС.

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Вказується, що російський фрегат неодноразово атакував ракетами мирні українські міста, зокрема Одесу. ВМС України завдали удару по кораблю, проте співрозмовник видання відмовився розповідати подробиці. Невідомо, якою зброєю, і за яких обставин судно зазнало пошкоджень.

Ексрадник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк у Facebook написав, що корабель отримав пошкодження. А на запитання у коментарях, як це вдалося зробити, той відповів: "розслабився, отримав протикорабельну ракету в борт і пішов у певному напрямку".

[ + – ] Фрегат "Адмірал Ессен" Фото: Вiкiпедiя

Фрегат "Адмірал Ессен" — це судно, яке перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. На озброєнні має пускові установки для запуску ракет "Калібр". Основні характеристики корабля:

довжина — 124,8 м;

ширина — 15,2 м;

осадження — 4,2 м (7,5 найбільша);

швидкість ходу — 30 вузлів (55,6 км/год);

автономність плавання — 30 діб;

екіпаж — 180 осіб і 20 морпіхів.

На борту корабля також знаходиться 1 вертоліт Ка-27ПЛ або Ка-31 та 1 БПЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, за добровільну здачу корабля ЗС РФ Україна пропонує 1 млн доларів.

28 березня ЗСУ знищили російський ВДК "Саратов" ударом ракети "Точка-У". Судно затонуло у порту Бердянська.