За російський військовий корабель — $1 млн: в Україні платитимуть за техніку армії РФ

Гроші від держави отримають військові та цивільні. Окупантам гарантують таємницю факту передачі, безпечне перебування в Україні та допомогу з виїзду до третьої країни.

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Верховна Рада ухвалила закон про винагороди за придатну до використання та передану Збройним силам України техніку російських загарбників. Про це повідомила пресслужба парламенту.

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Закон має зменшити негативні наслідки збройної агресії РФ проти України та бойовий потенціал окупантів. Грошова винагорода має стати для армії РФ стимулом припинення військових дій, зазначається в записці пояснення до законопроєкту.

Платити за добровільно передану ЗСУ бойову техніку будуть такі суми:

бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) ㅡ 1 млн доларів;

бойовий гелікоптер ㅡ 500 тис. доларів;

реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм — 25 тис. доларів, більше 122 мм — 35 тис. доларів;

танк, самохідна наземна артилерія — 100 тис. доларів;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина — 50 тис. доларів;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військові інженерні машини: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладання, розгородження для прокладання шляхів, землерийних робіт та подолання водних перешкод ㅡ 10 тис. доларів;

корабель 1 або 2 рангу ㅡ1 млн доларів;

корабель 3 або 4 рангу ㅡ 500 тис. доларів;

судно військового (допоміжного) забезпечення — 200 тис. доларів;

судно малогабаритне бойового (розвідувального) призначення – 50 тис. доларів.

Якщо техніку здаватимуть ЗС РФ, їм гарантують таємницю факту передачі, безпечне перебування в Україні, допомогу в отриманні нових документів та виїзду до третьої країни, йдеться у тексті законопроєкту.

[ + – ] За бойовий літак можна отримати 1 млн. доларів

Гроші за техніку ЗС РФ — закон підтримає "тракторні війська" України

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк зазначила, що ухвалений закон підтримає українські "тракторні війська" та безпосередньо військовослужбовців. Гроші отримають як військові, так і цивільні, котрі захоплять боєздатну техніку.

"В історії цієї війни вже є випадки передачі окупантами техніки ЗСУ. Ворог все ще має багато військових машин, значно більше, ніж ми. Ми повинні поповнювати "парк" нашої техніки всіма доступними способами", — зазначила політикиня.

Нагадаємо, що ЗСУ нещодавно знищили "гордість російського оборонного комплексу" — камаз "Тайфун".

26 березня стало відомо, що через розкрадання військової техніки покінчив життя самогубством командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ. З'ясувалося, що на танках дивізії не було двигунів.