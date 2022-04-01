За русский военный корабль – $1 млн: в Украине будут платить за технику армии РФ

Деньги от государства получат военные и гражданские. Оккупантам гарантируют тайну факта передачи, безопасное пребывание в Украине и помощь по выезду в третью страну.

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Верховная Рада приняла закон о вознаграждениях за пригодную к использованию и переданную Вооруженным силам Украины технику российских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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Закон должен уменьшить негативные последствия вооруженной агрессии РФ против Украины и боевой потенциал оккупантов. Денежное вознаграждение должно стать для армии РФ стимулом прекращения военных действий, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Платить за добровольно переданную ВСУ боевую технику будут такие суммы:

боевой самолет (истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации) ㅡ 1 млн долларов;

боевой вертолет ㅡ 500 тыс. долларов;

реактивная система залпового огня до калибра 122 мм ㅡ 25 тыс. долларов, более 122 мм – 35 тыс. долларов;

танк, самоходная наземная артиллерия ㅡ 100 тыс. долларов;

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина ㅡ 50 тыс. долларов;

военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военные инженерные машины: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладывания, разграждения, для прокладки путей, землеройных работ и преодоления водных препятствий ㅡ 10 тыс. долларов;

корабль 1 или 2 ранга ㅡ1 млн долларов;

корабль 3 или 4 ранга ㅡ 500 тыс. долларов;

судно военного (вспомогательного) обеспечения ㅡ 200 тыс. долларов;

судно малогабаритное боевого (разведывательного) назначения ㅡ 50 тыс. долларов.

Если технику будут сдавать ВС РФ, им гарантируют тайну факта передачи, безопасное пребывание в Украине, помощь в получениии новых документов и выезду в третью страну, сказано в тексте законопроекта.

[ + – ] За боевой самолет можно получить 1 млн долларов

Деньги за технику ВС РФ – закон поддержит "тракторные войска" Украины

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк отметила, что принятый закон поддержит украинские "тракторные войска" и непосредственно военнослужащих. Деньги получат как военные, так и гражданские, которые захватят боеспособную технику.

"В истории этой войны уже есть случаи передачи оккупантами техники ВСУ. Враг все еще имеет много военных машин, значительно больше, чем мы. Мы должны пополнять "парк" нашей техники всеми доступными способами", ㅡ заключила политик.

Напомним, что ВСУ недавно уничтожили "гордость российского оборонного комплекса" — камаз "Тайфун".

26 марта стало известно, что из-за хищения военной техники закончил жизнь самоубийством командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ. Выяснилось, что на танках его дивизии не было двигателей.