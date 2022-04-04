ВСУ нанесли удар по российскому фрегату "Адмирал Эссен", - СМИ

По данным СМИ, судно Черноморского флота обстреливало украинские города, в том числе Одессу.

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Военно-морские силы Украины повредили российский фрегат проекта 11356Р "Адмирал Эссен". Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на источники в ВМС.

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Указывается, что российский фрегат неоднократно атаковал ракетами мирные украинские города, в том числе Одессу. ВМС Украины нанесли удар по кораблю, однако собеседник издания отказался рассказывать подробности. Неизвестно, каким оружием, и при каких обстоятельствах судно получило повреждения.

Экс-советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook написал, что корабль получил повреждения. А на вопросы в комментариях, каким образом это удалось сделать, тот ответил: "расслабился, получил противокорабельную ракету в борт и пошел в известном направлении".

[ + – ] Фрегат "Адмирал Эссен" Фото: Википедия

Фрегат "Адмирал Эссен" — это судно, состоящее на вооружении Черноморского флота РФ. На вооружении имеет пусковые установки для запуска ракет "Калибр". Основные характеристики корабля:

длина — 124,8 м

ширина — 15,2 м

осадка — 4,2 м (7,5 наибольшая)

скорость хода — 30 узлов (55,6 км/ч)

автономность плавания — 30 суток

экипаж — 180 человек и 20 морпехов

На борту корабля также находится 1 вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 и 1 БПЛА "Орлан-10".

Напомним, за добровольную сдачу корабля ВС РФ, Украина предлагает 1 млн долларов.

28 марта ВСУ уничтожили российский БДК "Саратов" ударом ракеты "Точка-У". Судно затонуло в порту Бердянска.