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Воєнний фокус Російсько-українська війна Україна підбила корабель Чорноморського флоту РФ "Іван Хурс"

Що означає для Чорноморського флоту РФ втрата унікального корабля "Іван Хурс"

іван хурс пошкодження
Фото: Известия | "Іван Хурс" був унікальним кораблем для Чорноморського флоту РФ

На всю Росію є лише два розвідувальних кораблі проєкту 18280. Він має в арсеналі обладнання для ведення розвідки, а також нібито пристрої за відстеженням американських елементів ПРО. Навіть тимчасова втрата розвідкорабля може мати значні наслідки для окупантів на Чорному морі.

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24 травня у Міноборони РФ повідомили про спробу атакувати розвідувальний корабель проєкту 18280 "Іван Хурс". Стверджувалось, що всі надводні дрони були знищені, але в мережі вже опублікували відео удару по кораблю. Фокус розібрався, що означає втрата рідкісної машини для Чорноморського флоту РФ.

Які завдання виконував корабель "Іван Хурс" у Чорноморському флоті

Корабель проєкту 18280 створено для ведення розвідки. У всіх флотах РФ всього є лише два кораблі цього проєкту. Той, що знаходиться у Чорному морі, спустили на воду у 2017 році, а ввели його в експлуатацію у 2018 році.

Основні завдання корабля — це ведення радіорозвідки, радіоелектронна боротьба, а також підтримка звʼязку та керування флотом. Спочатку "Іван Хурс" мав піти у Тихоокеанський флот РФ, проте його вирішили відправити у Чорне море на заміну затонулого корабля "Лиман", який теж був розвідувальним. Врешті його записали в склад 519-го окремого дивізіону розвідувальних кораблів Чорноморського флоту.

Офіційне завдання "Івана Хурса" — забезпечення безпеки функціонування трубопроводів "Турецькій потік" та "Голубий потік". Проте розробники вкладали у нього можливість бути в ролі флагмана для мережево-центричної війни й координувати дії авіації та сухопутних військ.

Що має у своєму арсеналі корабель "Іван Хурс"

Корабель побудували на підприємстві "Північна верф" за 4 роки. "Іван Хурс" отримав таке обладнання для виконання завдань:

  • навігаційна радіолокаційна станція МР-231-3;
  • "Мостик-18280" — система радіоелектронної системи позиціювання, локалізації, виявлення та орієнтування;
  • система забезпечення електронної сумісності, а також система керування ЗРК та зенітно-артилерійськими комплексами;
  • система обміну інформації "Підзаголовок-23".
що відомо про корабель іван хурс Fullscreen
"Іван Хурс" отримав пошкодження

Також у РФ заявляють, що "Іван Хурс" може відстежувати елементи протиракетної оборони США.

Основні характеристики корабля:

  • водотоннажність — 4000 тонн;
  • довжина — 96 м;
  • ширина — 16 м;
  • осадка — 4 м;
  • швидкість повного ходу — 20 вузлів.

Проте озброєння "Івана Хурса" доволі скромне — 2 або 4 установки для великокаліберних кулеметів КПВ калібру 14,5 мм, а також ПЗРК "Ігла". Екіпаж корабля — 131 людина. Корабель здатен долати до 8000 морських миль та автономно перебувати у плаванні 45 днів.

Чим важливий корабель "Іван Хурс" для Чорноморського флоту РФ

519 окремий дивізіон Чорноморського флоту має 4 розвідувальних кораблі:

  • "Приазов'я";
  • "Екватор";
  • "Кільдин";
  • "Іван Хурс".

Пошкоджений українським безпілотником "Іван Хурс" є найновішим та найсучаснішими середнім розвідувальним кораблем. "Екватор" та "Кільдин" знаходяться в експлуатації з 1968 та 1970 років відповідно. За час експлуатації модернізація проводилась ще у 1970-х роках. Кораблі отримали краще оснащення, але вони майже в 4 рази менші за "Іван Хурс". Їхня водотоннажність складає 1080 тонн. Лише після модернізації "Екватор" та "Кільдин" стали розвідувальними, до цього вони класифікувались як гідрографічні кораблі.

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Розвідувальний корабель "Приазовʼя"

"Приазовʼя" — це корабель, який ввели в експлуатацію у 1987 році, а у 2007 він пройшов модернізацію. Його водотоннажність складає 2980 тонн. Він виконує завдання по радіорозвідці, телеметричній розвідці, а також може фіксувати електромагнітне випромінювання.

"Іван Хурс" є єдиним проміж 4 кораблів, який заявлено як корабель для "мережецентричної війни". Тільки він може забезпечувати керування військами й координувати дії авіації та сухопутних військ. Окрім цього він має сучасніше обладнання, а відтак навіть тимчасова втрата корабля позначиться на спроможності Чорноморського флоту виконувати різні завдання.

Також ЗМІ писали, що розвідувальний корабель "Екватор" отримав пошкодження, бо була інформація про трьох загиблих членів екіпажів: старший радіометрист Рустам Саабер, старший моторист електромеханічної бойової частини Мурат Хатажуков та радіотелеграфіст бойової частини Дмитро Дєєв.

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Загиблі члени екіпажу "Екватора"

Якщо "Екватор" досі не відремонтували, то у Чорноморському флоті залишилось два середніх розвідувальних кораблі.

Що сталося з "Іваном Хурсом"?

Попри заяви РФ про те, що "Іван Хурс" відбився від всіх трьох надводних безпілотників, один з них дійшов до цілі. В Україні опублікували відео, як один з морських дронів доходить до борту корабля "Іван Хурс".

Пізніше в Міноборони Україні підтвердили "знайомство" російського корабля з морським дроном. Російські пропагандисти намагалися видати відео дворічної давнини за повернення корабля в бухту Севастополя. Проте ЗМІ писали, що розвідувальне судно зазнало серйозних пошкоджень й потребує ремонтних робіт.

Окрім цього OSINT-аналітики фіксували рятувальне судно, яке рухалось зі швидкістю 0,8 вузла, що може підтвердити пошкодження розвідувального корабля. Воно перебувало в районі, де має бути "Іван Хурс".

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Рятувальне судно біля берегів Туреччини