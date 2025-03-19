У Краснодарському краї горить нафтобаза після атаки дронів: Міноборони РФ заявляє про провокацію

РосЗМІ називають нафтобазу біля станиці Кавказька енергетичною інфраструктурою, яку Україна і РФ домовилися не атакувати.

Related video

У Краснодарському краї триває пожежа на нафтобазі біля станиці Кавказька. Спочатку було пошкоджено трубопровід між резервуарами і тепер палає другий із них. Площа пожежі зросла до 1,7 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляє видання ASTRA.

Пожежа в Краснодарському краї на нафтобазі

Пожежі на нафтобазі присвоєно 4 ранг складності. За попередніми даними постраждалих немає. Роботу підприємства призупинено.

Площа пожежі на пункті перевалки нафти "Кавказька" продовжує збільшуватися, а вночі стався витік з одного з резервуарів із подальшим загорянням нафтопродуктів.

У гасінні пожежі беруть участь 227 осіб.

Пожежа на нафтобазі "Кавказька"

"Кавказька" — ключовий об'єкт, який забезпечує експорт російської нафти, станція пов'язана із залізничним нафтовим терміналом і з'єднувальним трубопроводом, який веде до НПС-6 "Кропоткін", що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

У цьому ж районі розташована нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська" Каспійського Трубопровідного Консорціуму, яку було виведено з ладу атакою дронів від 17 лютого 2025 року.

Росія заявила про "провокації"

Тим часом у Міноборони РФ заявили про те, що збили 57 БпЛА за ніч. Водночас у зведенні не згадувався Краснодарський край.

Він згадувався у ще одній заяві, в якій ЗС РФ заявили, що атака на "Кавказьку" це провокація, спрямована на зрив мирних ініціатив президента США. У РФ вважають, що нафтобаза — це об'єкт енергетичної інфраструктури, який атакували три БпЛА літакового типу.

Пожежа на нафтобазі "Кавказька"

Також у Міноборони РФ прокоментували нічну атаку на Україну, заявивши, що в повітрі перебувало сім російських ударних безпілотників, націлених на об'єкти української енергетичної інфраструктури, "пов'язаних із ВПК, які розташовані в Миколаївській області". І ці безпілотники нібито були знешкоджені.

Однак у Росії не прокоментували атаку інших 145 безпілотників, які були спрямовані на цивільні об'єкти в українських містах у ніч на 19 березня, а також балістичних ракет. Унаслідок російської атаки постраждали Сумська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська, Київська та Чернігівська області.

Реакція України на нічну атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін фактично відкинув пропозицію глави Білого дому Трампа про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

Зеленський нагадав, що російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, "шахед" влучив у лікарню в Сумах.

Атака ЗС РФ по Сумській області

"Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців...Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", — наголосив український президент.

Нагадаємо, в ніч на 14 березня Сили оборони атакували один із найбільших НПЗ у РФ.

Цього ж дня дрони СБУ вразили 2 газокомпресорні станції та склад ракет на території Росії.