В Краснодарском крае горит нефтебаза после атаки дронов: Минобороны РФ заявляет о провокации

РосСМИ называют нефтебазу у станицы Кавказская энергетической инфраструктурой, которую Украина и РФ договорились не атаковать.

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В Краснодарском крае продолжается пожар на нефтебазе возле станицы Кавказская. Изначально был поврежден трубопровод между резервуарами и теперь пылает второй из них. Площадь пожара выросла до 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает издание ASTRA.

Пожар в Краснодарском крае на нефтебазе

Пожару на нефтебазе присвоен 4 ранг сложности. По предварительным данным пострадавших нет. Работа предприятия приостановлена.

Площадь пожара на пункте перевалки нефти "Кавказская" продолжает увеличиваться, а ночью произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.

В тушении пожара участвуют 227 человек.

Пожар на нефтебазе "Кавказская"

"Кавказская" — ключевой объект, который обеспечивает экспорт российской нефти, станция связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединительным трубопроводом, ведущим к НПС-6 "Кропоткин", которая входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

В этом же районе находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского Трубопроводного Консорциума, которая была выведена из строя атакой дронов от 17 февраля 2025 года.

Россия заявила о "провокациях"

Тем временем в Минобороны РФ заявили о том, что сбили 57 БпЛА за ночь. При этом в сводке не упоминался Краснодарский край.

Он упоминался в еще одном заявлении, в котором ЗС РФ заявили, что атака на "Кавказскую" это провокация, направленная на срыв мирных инициатив президента США. В РФ считают, что нефтебаза – это объект энергетической инфраструктуры, который атаковали три БПЛА самолетного типа.

Пожар на нефтебазе "Кавказская"

Также в Минобороны РФ прокомментировали ночную атаку на Украину, заявив, что в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, "связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области". И эти беспилотники якобы были обезврежены.

Однако в России не прокомментировали атаку прочих 145 беспилотников, которые были направлены на гражданские объекты в украинских городах в ночь на 19 марта, а также баллистических ракет. В результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Реакция Украины на ночную атаку РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин фактически отверг предложение главы Белого дома Трампа о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.

Зеленский напомнил, что российские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры, в частности, "шахед" попал в больницу в Сумах.

Атака ВС РФ по Сумской области

"Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев…Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ.

В этот же день дроны СБУ поразили 2 газокомпрессорные станции и склад ракет на территории России.