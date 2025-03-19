В Краснодарском крае горит нефтебаза после атаки дронов: Минобороны РФ заявляет о провокации
РосСМИ называют нефтебазу у станицы Кавказская энергетической инфраструктурой, которую Украина и РФ договорились не атаковать.
В Краснодарском крае продолжается пожар на нефтебазе возле станицы Кавказская. Изначально был поврежден трубопровод между резервуарами и теперь пылает второй из них. Площадь пожара выросла до 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает издание ASTRA.
Пожару на нефтебазе присвоен 4 ранг сложности. По предварительным данным пострадавших нет. Работа предприятия приостановлена.
Площадь пожара на пункте перевалки нефти "Кавказская" продолжает увеличиваться, а ночью произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.
В тушении пожара участвуют 227 человек.
"Кавказская" — ключевой объект, который обеспечивает экспорт российской нефти, станция связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединительным трубопроводом, ведущим к НПС-6 "Кропоткин", которая входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума.
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В этом же районе находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского Трубопроводного Консорциума, которая была выведена из строя атакой дронов от 17 февраля 2025 года.
Россия заявила о "провокациях"
Тем временем в Минобороны РФ заявили о том, что сбили 57 БпЛА за ночь. При этом в сводке не упоминался Краснодарский край.
Он упоминался в еще одном заявлении, в котором ЗС РФ заявили, что атака на "Кавказскую" это провокация, направленная на срыв мирных инициатив президента США. В РФ считают, что нефтебаза – это объект энергетической инфраструктуры, который атаковали три БПЛА самолетного типа.
Также в Минобороны РФ прокомментировали ночную атаку на Украину, заявив, что в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, "связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области". И эти беспилотники якобы были обезврежены.
Однако в России не прокомментировали атаку прочих 145 беспилотников, которые были направлены на гражданские объекты в украинских городах в ночь на 19 марта, а также баллистических ракет. В результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.
Реакция Украины на ночную атаку РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин фактически отверг предложение главы Белого дома Трампа о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.
Зеленский напомнил, что российские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры, в частности, "шахед" попал в больницу в Сумах.
"Именно такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев…Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", – подчеркнул украинский президент.
Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ.
В этот же день дроны СБУ поразили 2 газокомпрессорные станции и склад ракет на территории России.
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