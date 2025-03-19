РФ запустила по Украине 145 дронов "Шахед" и ракеты: все подробности атаки (фото)

Шесть украинских областей пострадали от ударов баллистическими ракетами и ударными дронами. Взрывы разрушили больницы, частные дома и важные гражданские объекты, заявляют военные администрации.

Related video

Российские войска запустили по территории Украины в ночь на 19 марта баллистические ракеты и 145 ударных дронов "Шахед". Украинские силы ПВО уничтожили 72 БпЛА, сообщило в Telegram командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Исходя из сводки военных, ВС РФ применили две баллистические ракеты "Искандер-М", четыре зенитные управляемые ракеты С-300, а также беспилотники-иммитаторы. Пуски произвели по направлениям Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

ВСУ уничтожили 72 иранских дронов и беспилотников других типов

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС ВСУ и Сил обороны Украины.

Подтверждено уничтожение 72 иранских дронов и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Еще 56 БПЛА-имитаторов локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Последствия атаки ВС РФ по Киеву и области

В результате атаки оккупантов пострадала Киевская область. Обломки сбитых беспилотников упали в Бучанском районе, из-за этого горели таунхаусы, частные дома и автомобили. Пострадали два человека, сообщили в ГСЧС Украины.

Обломки сбитых беспилотников упали в Бучанском районе

Чиновники Киевской городской военной администрации рассказали о фиксации на подступах к Киеву 45 дронов, расчеты ПВО уничтожили 19 аппаратов. Остальные были локально потеряны или покинули воздушное пространство.

По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не было.

Атака ВС РФ по Украине ночью 19 марта: разрушения в других регионах

В Сумской и Краснопольской территориальных общинах россияне ударили по учреждениям здравоохранения. Сумская ОВА показала фото последствий обстрелов больниц.

Удар пришелся по учреждениям здравоохранения Сумской области

В Полтавской области силы ПВО работали по вражеским беспилотникам. В Миргородском районе обломки БпЛА повредили складское помещение одного из предприятий. Никто не пострадал, а пожар уже ликвидировали, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Ночью 19 марта российская армия ударила дронами и по Днепропетровской области. Силы ПВО сбили восемь БпЛА, в Днепре и Павлоградском районе зафиксировали пожары и повреждение инфраструктурного объекта. В Никопольском районе из-за ударов дронами повреждены частный дом, хозяйственная постройка и авто, отметили в ОВА.

В Никопольском районе из-за ударов дронами поврежден частный дом

Кроме этого, российские дроны атаковали энергосистему железной дороги в Днепропетровской области. Несколько участков остались без электроснабжения, но движение поездов продолжается по графику, рассказали в "Укрзалізниці".

Во время ликвидации последствий ВС РФ нанесли повторный удар, обошлось без пострадавших. Для тушения пожара на объекте задействовали пожарный поезд.

Одесская ОВА не комментировала последствия атаки ВС РФ, но мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Затоке и Белгороде-Днестровском Одесской области.

Напомним, украинские военные испытывают дефицит ракет для комплексов ПВО SAMP/T. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решить проблему могут помочь Франция, Италия и Германия.

Фокус ранее писал о попытках украинских инженеров разработать аналог британской ракеты Storm Shadow. Разработчики надеются представить снаряд уже в 2025 году.