"Война будущего уже здесь": Украина разрабатывает собственный аналог Storm Shadow, — СМИ

Сейчас Украина уже обеспечивает треть необходимого для борьбы оружия. В прошлом году мощности военной промышленности даже превысили покупательную способность правительства.

Related video

На фоне изменения позиции США Украина готовится к самостоятельной борьбе. Инженеры по всей стране ищут новые способы производства ракет и БПЛА, а также спешат разработать оружие большой дальности. Об этом 10 марта сообщили в The Times.

36-летняя Ксения Кальмус работала флористкой, но новые реалии заставили отойти от цветов. В начале полномасштабной войны украинка изготавливала бензиновые бомбы против танков, а с прошлого лета она собирает дроны.

После приостановки военной помощи США внутреннее производство оружия оказалось в центре внимания. 4 марта украинский премьер Денис Шмыгаль информировал, что за три года оно выросло в 35 раз. По его словам, Украина уже производит треть необходимого оружия, но цель — 50%.

Фото Дениса Шмыгаля Фото: kmu.gov.ua

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что производство вырастало из гаражей, частных домов и небольших заводов в 2022 году. Сначала помощи от правительства почти не было, но сектор развивался.

"В 2024 году оружейная промышленность превысила возможности правительства покупать. Сейчас мощности в два-три раза превышают покупательную способность. Это то, что остановило россиян среди постоянного дефицита западной огневой мощи", — подчеркнул бывший чиновник.

Многие компания, в том числе Klyn Drones не имеют контрактов с Минобороны. Однако производители контактируют с подразделениями, доставляя беспилотники напрямую на фронт.

"Любая война — это война за ресурсы. Человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, материальные ресурсы. Поэтому, конечно, мы сможем выжить только с помощью Запада. Но теперь возникает вопрос, какие ресурсы являются наиболее ключевыми", — отметил экс-глава министерства Алексей Резников.

По его словам, первоочередная задача — заработок денег для инвестиций в украинское производство оружия. Бывший министр рассказал, что в гаражах по всей Украине есть "гениальные исследователи и инженеры", которые создают невиданные ранее вещи.

"Самая большая военная лаборатория на планете — это Украина, вторая — Израиль, но мы самые большие. Поэтому лучшая инвестиция в европейскую оборону — это инвестиция в украинскую оборону", — заверил он.

По оценке Резникова, благодаря инновациям в сфере малой авиации, прекращение американской поддержки вряд ли повлечет значительные изменения ситуации на передовой.

Иллюстративное фото Фото: Минобороны Украины

"Это совершенно новая война, гибридная война... Война будущего уже здесь. Мы, человечество, прошли через портал", — заявил он.

Экс-министр отметил, что на поле боя пехота встречается редко. Существенный прорыв рубежей оккупантами он оценил как маловероятный, ведь если враг и бросит колонну танков по примеру февраля 2022 года, она будет уничтожена БПЛА.

Разработчик беспилотников Валерий Боровик сообщил о "прорыве, возможном позитивном шаге, который сделает Украину еще сильнее". Он уточнил, что уже началось производство ракет, и, возможно, уже в этом году презентуют отечественную альтернативу Storm Shadow.

FPV-дрон как тот, который собирают волонтеры в мастерской Klyn Drones, стоит менее 500 долларов. При этом одна или две такие "птички" способны превратить в металлолом российский танк стоимостью в 3 миллиона долларов.

Напомним, директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский информировал, что в 2025 году ведомство планирует закупить для ВСУ 4,5 млн FPV-дронов. За прошлый год было закуплено более 1,5 млн дронов.

Командир Роберт Бровди рассказал, что бойцы подразделения "Птицы Мадьяра" за сутки ликвидируют до 45 российских оккупантов. Операторы БПЛА хотят увеличить этот показатель до сотни.