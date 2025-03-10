"Війна майбутнього вже тут": Україна розробляє власний аналог Storm Shadow, — ЗМІ

Нині Україна вже забезпечує третину необхідної для боротьби зброї. Минулого року потужності військової промисловості навіть перевищили купівельну спроможність уряду.

Related video

На тлі зміни позиції США Україна готується до самостійної боротьби. Інженери по всій країні шукають нові способи виробництва ракет і БПЛА, а також поспішають розробити зброю великої дальності. Про це 10 березня повідомили у The Times.

36-річна Ксенія Кальмус працювала флористкою, але нові реалії змусили відійти від квітів. На початку повномасштабної війни українка виготовляла бензинові бомби проти танків, а з минулого літа вона збирає дрони.

Після призупинення військової допомоги США внутрішнє виробництво зброї опинилося в центрі уваги. 4 березня український прем’єр Денис Шмигаль інформував, що за три роки воно зросло у 35 разів. З його слів, Україна вже виробляє третину необхідної зброї, але мета — 50%.

Фото Дениса Шмигаля Фото: kmu.gov.ua

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк пояснив, що виробництво виростало з гаражів, приватних будинків та невеликих заводів у 2022 році. Спочатку допомоги від уряду майже не було, але сектор розвивався.

"У 2024 році збройна промисловість перевищила можливості уряду купувати. Зараз потужності у два-три рази перевищують купівельну спроможність. Це те, що зупинило росіян серед постійного дефіциту західної вогневої потужності", — підкреслив колишній чиновник.

Багато компанія, в тому числі Klyn Drones не мають контрактів з Міноборони. Однак виробники контактують з підрозділами, доставляючи безпілотники напряму на фронт.

"Будь-яка війна — це війна за ресурси. Людські ресурси, фінансові ресурси, матеріальні ресурси. Тому, звісно, ​​ми зможемо вижити лише з допомогою Заходу. Але тепер виникає питання, які ресурси є найбільш ключовими", — зауважив ексголова міністерства Олексій Резніков.

З його слів, першочергове завдання — заробіток грошей для інвестицій в українське виробництво зброї. Колишній міністр розповів, що у гаражах по всій Україні є "геніальні дослідники та інженери", які створюють небачені раніше речі.

"Найбільша військова лабораторія на планеті — це Україна, друга — Ізраїль, але ми найбільші. Тому найкраща інвестиція в європейську оборону – це інвестиція в українську оборону", — запевнив він.

За оцінкою Резнікова, завдяки інноваціям у сфері малої авіації, припинення американської підтримки навряд спричинить значні зміни ситуації на передовій.

Ілюстративне фото Фото: Міноборони України

"Це абсолютно нова війна, гібридна війна… Війна майбутнього вже тут. Ми, людство, пройшли через портал", — заявив він.

Ексміністр зазначив, що на полі бою піхота зустрічається рідко. Істотний прорив рубежів окупантами він оцінив як малоймовірний, адже якщо ворог і кине колону танків за прикладом лютого 2022 року, вона буде знищена БПЛА.

Розробник безпілотників Валерій Боровик повідомив про "прорив, можливий позитивний крок, який зробить Україну ще сильнішою". Він уточнив, що вже почалося виробництво ракет, і, можливо, вже цього року презентують вітчизняну альтернативу Storm Shadow.

FPV-дрон як той, який збирають волонтери у майстерні Klyn Drones, коштує менш як 500 доларів. При цьому одна або дві такі "пташки" здатні перетворити на брухт російський танк вартістю у 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський інформував, що у 2025 році відомство планує закупити для ЗСУ 4,5 млн FPV-дронів. За минулий рік було закуплено понад 1,5 млн дронів.

Командир Роберт Бровді розповів, що бійці підрозділу "Птахи Мадяра" за добу ліквідують до 45 російських окупантів. Оператори БПЛА хочуть збільшити цей показник до сотні.