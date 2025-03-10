Цього року ЗСУ мають отримати до 4,5 млн вітчизняних FPV-дронів, — Міноборони

Такі цифри свідчать про кратне нарощування виробництва українських БПЛА. Так минулого року українське оборонне відомство закупило для армії 1,5 млн безпілотників.

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Міністерство оборони України за три роки залишається найбільшим закупівельником безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у країні. Як повідомив 10 березня директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, цього року відомство планує закупити на потреби ЗСУ 4,5 млн FPV-дронів.

Канєвський зазначив, що за підсумками минулого року Україна закупила понад 1,5 млн дронів спільно з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації. При цьому 96% коштів було спрямовано українським виробникам і постачальникам, що сприяло розвитку вітчизняної галузі БПЛА.

"Якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то за результатами 2024 року ми разом із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України закупили понад 1.5 млн дронів", — зазначив він.

За його словами, наступного року оборонний комплекс України планує випустити близько 4,5 млн FPV-дронів, і Міністерство оборони має намір закупити їх у повному обсязі. Для цього у 2025 році передбачено фінансування на суму понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде розподілено через Агентство оборонних закупівель.

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Канєвський додав, що фінансування всіх запланованих закупівель уже забезпечено — це дасть змогу оперативно насичувати фронт безпілотними системами. Він також підкреслив, що виробництво дронів на одному з державних підприємств, про запуск якого повідомлялося в січні, може посилити конкуренцію на ринку. А контроль з боку Міноборони й мінімальні націнки на продукцію змусять інших виробників переглядати цінову політику, що підвищить економічну ефективність закупівель.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія має намір закупити на потреби ЗСУ партію багатоцільових безпілотників Altius 600M і Altius 700M американського виробника Anduril Industries. За словами міністра оборони країни Джона Гілі, вартість контракту становить 30 млн фунтів стерлінгів.