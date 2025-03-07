Захистити Київ від "шахедів": експерт окреслив ключові проблеми у сфері боротьби з БПЛА

Боротьба з російськими безпілотниками ускладнена кількома факторами — дорожнеча систем ППО і боєприпасів, недостатня ефективність мобільних вогневих груп і засобів РЕБ.

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На тлі тривалих повітряних атак Росії із застосуванням дронів-камікадзе українські військові стикаються з технологічними проблемами в галузі протиповітряної оборони. У зв'язку з цим фахівець з аеророзвідки та засновник ДКБ "Matrix-UAV" Юрій Касьянов окреслив ключові проблеми, які необхідно подолати Україні для більш ефективної боротьби з російськими "шахедами".

Ефективність українських далекобійних БПЛА

Експерт стверджує, що з моменту появи дронів Shahed в українському небі минуло два з половиною роки, але країна так і не досягла паритету з Росією у сфері застосування далекобійних дронів. Причини цього пов'язані насамперед з управлінськими факторами.

На думку Касьянова, виробництво ударних безпілотників в Україні залишається розрізненим: цим займаються десятки підприємств і практично всі силові структури, що призводить до появи безлічі несумісних моделей різної якості.

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Водночас Росія збільшує темпи виробництва і застосування "шахедів". За даними української розвідки, незабаром їхнє використання може сягнути 500 апаратів на добу. Україна ж не має аналогічних можливостей, оскільки наявні кустарні виробництва не здатні задовольнити потреби оборони.

Розв'язанням цієї проблеми може стати централізоване управління розробкою і виробництвом безпілотників. Концентрація ресурсів на одній-двох уніфікованих моделях, порівнянних за можливостями з російськими "Шахедами", а також створення єдиного командування далекобійних безпілотних бомбардувань дало б змогу значно підвищити ефективність українських атак.

Боротьба з "шахедами": ключові проблеми

Також Касьянов торкнувся проблеми протидії ворожим далекобійним безпілотникам. За його словами, за два з половиною роки Україна не знайшла оптимального способу боротьби з іранськими дронами. У відповідь на загрозу було створено мобільні вогневі групи, озброєні великокаліберними кулеметами та малокаліберними зенітними гарматами, але цього недостатньо.

Основні проблеми:

Дорожнеча ППО. Навіть найдешевша зенітна ракета дорожча за один "Шахед", а масове виробництво безпілотників дало Росії змогу істотно знизити їхню вартість. Надмірне навантаження на живу силу. Для захисту великих міст необхідні тисячі мобільних груп, що робить протидію дронам витратною і малоефективною. Неефективність РЕБ. Попри активне використання "глушилок" і спуфінгу супутникових координат, значна частина "Шахедів" все одно досягає цілей.

Оптимальним рішенням, стверджує експерт, може стати розробка багаторазового дрона-перехоплювача літакового типу з великим часом польоту і можливістю пошуку цілей у повітрі. Такі апарати могли б діяти на дальностях до 30 км і знищувати цілі з мінімальними витратами.

"Для надійного захисту великого міста, такого як Київ, від нальотів "шахедів" достатньо буде десяти мобільних груп, озброєних багаторазовими дронами-перехоплювачами з радіусом польоту до 30 км", — підкреслив експерт.

Таким чином, ключовою проблемою залишається не відсутність технологій, а брак ефективного державного управління в цій сфері.

"Очевидно, що і досягнення паритету з противником у застосуванні далекобійних дронів-камікадзе, і боротьба з "шахедами" ворога — це насамперед державне управлінське завдання, а не технічне. Технічні рішення є, вони відомі, але нікому не потрібні", — підсумував Касьянов.

Нагадаємо, з 6 на 7 березня Збройні сили РФ атакували Україну, використавши крилаті ракети та безпілотні системи. Фокус зібрав інформацію про те, що відомо про наслідки ворожого удару.