Защитить Киев от "шахедов": эксперт обозначил ключевые проблемы в области борьбы с БПЛА

Борьба с российскими беспилотниками осложнена несколькими факторами — дороговизна систем ПВО и боеприпасов, недостаточная эффективность мобильных огневых групп и средств РЭБ.

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На фоне продолжающихся воздушных атак России с применением дронов-камикадзе украинские военные сталкиваются с технологическими проблемами в области противовоздушной обороны. В этой связи специалист по аэроразведке и основатель ОКБ "Matrix-UAV" Юрий Касьянов обозначил ключевые проблемы, которые необходимо преодолеть Украине для более эффективной борьбы с российскими "шахедами".

Эффективность украинских дальнобойных БПЛА

Эксперт утверждает, что с момента появления дронов Shahed в украинском небе прошло два с половиной года, но страна так и не достигла паритета с Россией в сфере применения дальнобойных дронов. Причины этого связаны прежде всего с управленческими факторами.

По мнению Касьянова, производство ударных беспилотников в Украине остается разрозненным: этим занимаются десятки предприятий и практически все силовые структуры, что приводит к появлению множества несовместимых моделей разного качества.

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В то же время Россия увеличивает темпы производства и применения "шахедов". По данным украинской разведки, вскоре их использование может достигнуть 500 аппаратов в сутки. Украина же не располагает аналогичными возможностями, поскольку существующие кустарные производства не способны удовлетворить потребности обороны.

Решением этой проблемы может стать централизованное управление разработкой и производством беспилотников. Концентрация ресурсов на одной-двух унифицированных моделях, сопоставимых по возможностям с российскими "Шахедами", а также создание единого командования дальнобойных беспилотных бомбардировок позволило бы значительно повысить эффективность украинских атак.

Борьба с "шахедами": ключевые проблемы

Также Касьянов затронул проблемы противодействия вражеским дальнобойным беспилотникам. По его словам, за два с половиной года Украина не нашла оптимального способа борьбы с иранскими дронами. В ответ на угрозу были созданы мобильные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и малокалиберными зенитными пушками, но этого недостаточно.

Основные проблемы:

Дороговизна ПВО. Даже самая дешевая зенитная ракета дороже одного "Шахеда", а массовое производство беспилотников позволило России существенно снизить их стоимость. Чрезмерная нагрузка на живую силу. Для защиты крупных городов необходимы тысячи мобильных групп, что делает противодействие дронам затратным и малоэффективным. Неэффективность РЭБ. Несмотря на активное использование "глушилок" и спуфинга спутниковых координат, значительная часть "Шахедов" все равно достигает целей.

Оптимальным решением, утверждает эксперт, может стать разработка многоразового дрона-перехватчика самолетного типа с большим временем полета и возможностью поиска целей в воздухе. Такие аппараты могли бы действовать на дальностях до 30 км и уничтожать цели с минимальными затратами.

"Для надежной защиты большого города, такого как Киев, от налетов "шахедов" достаточно будет десяти мобильных групп, вооруженных многоразовыми дронами-перехватчиками с радиусом полета до 30 км", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, ключевой проблемой остается не отсутствие технологий, а нехватка эффективного государственного управления в этой сфере.

"Очевидно, что и достижение паритета с противником в применении дальнобойных дронов-камикадзе, и борьба с "шахедами" врага — это прежде всего государственная управленческая задача, а не техническая. Технические решения есть, они известны, но никому не нужны", — подытожил Касьянов.

Напомним, с 6 на 7 марта Вооруженные силы РФ атаковали Украину, использовав крылатые ракеты и беспилотные системы. Фокус собрал информацию о том, что известно о последствиях вражеского удара.