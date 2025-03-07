Велика Британія уклала угоду з постачання ЗСУ американських дронів Anduril (фото)

Йдеться про далекобійні баражувальні боєприпаси Altius 600M і важчу версію Altius 700M, які призначені для розвідки в глибині фронту, а також ударів по командних пунктах, системах ППО та інших цілях противника.

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про закупівлю для України багатоцільових безпілотників Altius 600M і Altius 700M американського виробника Anduril Industries, які можуть виконувати розвідувальні та ударні місії. Про угоду 6 березня повідомила пресслужба британського оборонного відомства.

Закупівля здійснюється через британську службу Defence Equipment & Support у межах "Міжнародного фонду для України" (IFU). Вартість контракту становить 30 млн фунтів стерлінгів. Постачання включатимуть дрони, пускові установки та запасні частини.

"Збройні сили України отримають підтримку більш досконалих ударних безпілотників для боротьби з російською агресією в Чорному морі згідно з угодою, укладеною урядом Великої Британії та англо-американською оборонною технологічною компанією", — ідеться в пресрелізі.

Як зазначили в "Мілітарному", Україна вже використовує Altius 600M із 2023 року. Тоді дрони постачалися в межах військової допомоги США. Однак нова угода дасть змогу значно збільшити їхню кількість і доповнити їх дронами іншої модифікації.

Безпілотники стартапу Anduril

Altius 600M — це модульний безпілотний комплекс, здатний нести корисне навантаження до 3 кг. Залежно від конфігурації він може використовуватися як ударний дрон-камікадзе, розвідувальний апарат або носій засобів РЕБ.

Довжина: 1 м.

Розмах крила: 2,54 м.

Вага: майже 12 кг.

Дальність польоту: до 440 км.

Час у повітрі: до 4 годин.

Безпілотник Altius 600M Фото: Відкриті джерела

У складеному стані він перебуває в транспортно-пусковому контейнері, звідки викидається за допомогою пневматичної катапульти. Після виходу з контейнера його крила автоматично розкриваються, і вмикається дволопатевий повітряний гвинт у хвостовій частині.

Цей БпЛА можна запускати із землі, з повітря і навіть з кораблів. Управління здійснюється оператором з наземної станції або в автономному режимі за заздалегідь запрограмованим маршрутом.

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Altius 700M — це повноцінний ударний безпілотник з більш потужною бойовою частиною. Він виконаний за тією ж базовою схемою і концепцією, що і 600-та модель, тільки вага його бойового навантаження становить 15 кілограмів.

Дальність польоту в Altius 700M менша, ніж у молодшої моделі, — 160 км, а час баражування становить 75 хвилин. Однак цього достатньо для ураження ворожої техніки, укріплень і навіть надводних цілей.

Бойова частина: 15 кг.

Дальність: 160 км.

Час баражування: 75 хвилин.

Використання безпілотників Altius уже довело свою ефективність. Вони дають змогу вести розвідку в глибині фронту, знищувати командні пункти, радіолокаційні станції та інші цілі противника.

Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск проєкту "Лінія Дронів". Так звана "kill zone" буде створена на прифронтовій території глибиною 10–15 км.