Великобритания заключила сделку по поставке ВСУ американских дронов Anduril (фото)

Речь идет о дальнобойных барражирующих боеприпасах Altius 600M и более тяжелой версии Altius 700M, которые предназначены для разведки в глубине фронта, а также ударов по командным пунктам, системам ПВО и другим целям противника.

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Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о закупке для Украины многоцелевых беспилотников Altius 600M и Altius 700M американского производителя Anduril Industries, которые могут выполнять разведывательные и ударные миссии. О сделке 6 марта сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства.

Закупка осуществляется через британскую службу Defence Equipment & Support в рамках "Международного фонда для Украины" (IFU). Стоимость контракта составляет 30 млн фунтов стерлингов. Поставки будут включать дроны, пусковые установки и запасные части.

"Вооруженные силы Украины получат поддержку более совершенных ударных беспилотников для борьбы с российской агрессией в Черном море в соответствии с соглашением, заключенным правительством Великобритании и англо-американской оборонной технологической компанией", — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в "Милитарном", Украина уже использует Altius 600M с 2023 года. Тогда дроны поставлялись в рамках военной помощи США. Однако новое соглашение позволит значительно увеличить их количество и дополнить их дронами другой модификации.

Беспилотники стартапа Anduril

Altius 600M – это модульный беспилотный комплекс, способный нести полезную нагрузку до 3 кг. В зависимости от конфигурации он может использоваться как ударный дрон-камикадзе, разведывательный аппарат или носитель средств РЭБ.

Длина: 1 м.

Размах крыла: 2,54 м.

Вес: около 12 кг.

Дальность полета: до 440 км.

Время в воздухе: до 4 часов.

Беспилотник Altius 600M Фото: Открытые источники

В сложенном состоянии он находится в транспортно-пусковом контейнере, откуда выбрасывается с помощью пневматической катапульты. После выхода из контейнера его крылья автоматически раскрываются, и включается двухлопастный воздушный винт в хвостовой части.

Данный БПЛА можно запускать с земли, с воздуха и даже с кораблей. Управление осуществляется оператором с наземной станции или в автономном режиме по заранее запрограммированному маршруту.

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Altius 700M — это полноценный ударный беспилотник с более мощной боевой частью. ТОн выполнен по той же базовой схеме и концепции, что и 600-я модель, только вес его боевой нагрузки составляет 15 килограммов.

Дальность полета у Altius 700M меньше, чем у младшей модели, — 160 км, а время барражирования составляет 75 минут. Однако этого достаточно для поражения вражеской техники, укреплений и даже надводных целей.

Боевая часть: 15 кг.

Дальность: 160 км.

Время барражирования: 75 минут.

Использование беспилотников Altius уже доказало свою эффективность. Они позволяют вести разведку в глубине фронта, уничтожать командные пункты, радиолокационные станции и другие цели противника.

Напомним, в начале февраля министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия Дронов". Так называемая "kill zone" будет создана на прифронтовой территории глубиной 10-15 км.