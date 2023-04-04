Дроны-камикадзе ALTIUS-600М впервые показали в действии: как они помогут ВСУ (видео)

ALTIUS-600М запускаются с разных платформ на земле, воде и в небе, а также объединяются в смертоносные рои.

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Компания Anduril Industries впервые показала применение ударного варианта беспилотника ALTIUS-600, который США обещали передать Украине. Подробности сообщило издание The Drive.

Барражирующий боеприпас ALTIUS-600M впервые анонсировали в 2022 году, а теперь продемонстрировали в действии. Во время испытаний дрон-камикадзе атаковал цель в виде грузового контейнера, вызвав зрелищный взрыв. Производитель не раскрыл тип и массу использованной боеголовки, но известно, что такие БПЛА обычно оснащают боевой частью весом 1,5-3 кг в зависимости от требуемой мощности. Сам ALTIUS-600M при этом весит от 9 до 12 кг в зависимости от полезной нагрузки.

Остается тайной, откуда именно запустили дрон во время демонстрации с контейнером. Впрочем, в том же ролике показаны запуски LTIUS-600 с наземной пусковой установки, вездехода MRZR и вертолета UH-60 Black Hawk. Anduril Industries также показала, что беспилотники могут объединяться в рой под управлением одного оператора.

Группировки дронов — это то, в чем сейчас очень заинтересована армия США. Военные тестируют "рои", состоящие из БПЛА разного типа, чтобы одновременно выполнять несколько задач на поле боя, включая разведку, радиоэлектронную борьбу и ретрансляцию связи. ALTIUS-600M с боеголовками могут дополнить рои, поражая цели, обнаруженные другими аппаратами.

В новом видео также показано, как рои ALTIUS работают вместе с ударными вертолетами AH-64 Apache армии США. Беспилотники, оснащенные радиоэлектронными "глушилками" связи и атакующими средствами, они должны помочь вертолетам справляться с системами ПВО противника.

"ALTIUS-600M представляет собой барражирующий вариант боеприпаса коммерческой платформы двойного назначения ALTIUS-600. Полностью интегрированный на различных платформах, таких как MRZR, JLTV, UH-60 и других, с возможностью запуска в нескольких областях с воздуха, земли и моря, 600M увеличивает досягаемость и выживаемость пилотируемых средств", — отметила Anduril Industries в описании ролика.

Стоит отметить, что базовую модель ALTIUS-600 разработала компания Area-I, которую потом приобрела Anduril Industries. Максимальная дальность полета дрона составляет 444 км, и небоевые версии могут возвращаться после запуска для повторного использования.

24 февраля стало известно, что CША выделили Украине новую военную помощь на сумму $2 млрд. Среди прочего в него вошли беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20 UAS.

Ранее писали, что военные США попросили разработать систему для управления роями дронов, которые смогут пробить оборону и проникнуть на территорию противника. Для этого БПЛА должны быть автономными и работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы, то есть без связи с оператором.