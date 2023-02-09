Рои дронов способны "пробить" глубокую оборону: что грозит военным России и Китая

Пентагон стремится получить тысячи беспилотников, управляемых "умной" системой, которые смогут выполнять задачи там, где нет связи.

Related video

Министерство обороны США хочет получить систему, которая позволит роям дронов проникать в защищенные зоны. Об этом стало известно изданию The Defence Post.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США запросило у разработчиков предложений по системе управления роем беспилотников, которая будет работать в условиях блокировки доступа или запретных зонах противника (Anti-Access/Area Denial). Это военная стратегия контроля доступа к операционной среде, которая предусматривает использование различных мер для предотвращения проникновения противоборствующих сил.

В Пентагоне планируют взять на вооружение автономные многозадачные адаптивные рои из тысяч беспилотников (AMASS) под управлением "умной" системы. Американские военные надеются, что такая технология поможет им "пробивать" глубокую оборону противника, но для этого дроны должны работать без постоянной связи, которую могут "глушить" средства радиоэлектронной борьбы.

"AMASS будет учитывать потребности возможных будущих миссий при выборе роев и их составов", — отметили в DARPA.

Как объясняет The Defence Post, сейчас США и их союзники могут "пробивать" защищенные зоны с помощью высокоточного оружия большой дальности, но такие системы очень дорогие и малочисленные, вдобавок требуют точных координат целей. Есть и другие варианты проникновения на вражескую территорию, например, подводные лодки, но в таком случае они подвергаются риску вместе с экипажем. Дроны должны стать дешевой и безопасной альтернативой.

Ранее писали, что военные из США тестируют технологию искусственного интеллекта для управления роями дронов. Испытания проводятся на экспериментальном полигоне базы ВВС "Эглин" во Флориде.

В сентябре армия США применила самый большой рой дронов для бомбардировки целей во время учений в Калифорнии. Он объедини 40 квадрокоптеров с камерами, лазерными сенсорами и боеприпасами для сброса.