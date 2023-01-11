Роем дронов будет управлять ИИ: военные уже тестируют новую технологию

На базе ВВС Эглин во Флориде уже работает Экспериментальный испытательный полигон, где тестируются ИИ-технологии.

Related video

Генерал-майор Джон Олсон, который возглавляет Объединенное командование и управление ВВС и Космических сил, 14 января уйдет с должности. Он заявил, что военным следует укрепить ИТ-инфраструктуру, чтобы не дать возможности выиграть технологическую гонку Китаю, пишет defensenews.com.

Цель Департамента ВВС по обеспечению готовности ИИ к 2027 году — качественно улучшить базовые возможности ИИ и обмен данными во всех службах. Департамент знаком со стратегией Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, поэтому, по мнению Олсона, важно, чтобы Департамент помог Пентагону опередить своих противников в этой области.

"Я твердо верю, что нация, которая действительно лидирует в области ИИ, будет лидировать в мире, потому что это критически важно для всего, что мы делаем", — сказал генерал-майор.

По словам Олсона, для повышения уровня готовности ИИ-сервисов потребуются инвестиции в обучение, защиту данных и их анализ. На уровне инфраструктуры потребуется корпоративная ИТ-архитектура. Например, в 2022 году был создан каталог данных Департамента ВВС, чтобы сделать информацию доступной для пользователей. Службы также разрабатывают инструменты для улучшения кадровых систем, цифровых операций, логистики и финансовых процессов.

Олсон рассказал и о создании в прошлом году Экспериментального испытательного полигона на базе ВВС Эглин во Флориде, где ВВС могут экспериментировать с автономными роботами. Например, управлять пилотируемыми летательными аппаратами и БПЛА так, чтобы они работали в паре, управлять роем дронов и пр.

Олсон выразил надежду, что ВВС и космические силы США продолжат заниматься этими проектами.

"Я думаю, нам нужно ускориться", — сказал военный, подчеркивая важность развития ИИ-технологий для ВВС.