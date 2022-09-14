Военные применили cамый большой рой дронов для бомбардировки противника (видео)

По словам бригадного генерала Кертиса Тейлора, во время следующей войны БПЛА будут играть не менее важную роль, чем артиллерия.

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Во время военных учений в Калифорнии 11 сентября армия США подняла в воздух крупнейшую группу из 40 небольших квадрокоптеров, продемонстрировав их боевые возможности. Об этом пишет американское издание The Drive.

Бригадный генерал Кертис Тейлор, командующий Национальным учебным центром армии США, разместил на своей странице в Twitter видео с роем дронов. По его словам, квадрокоптеры оснастили камерами, боевыми боеприпасами и множественными интегрированными лазерными системами поражения (MILES), которые отслеживают убийства и потери во время учебных сражений.

"Дроны будут так же важны в первом сражении следующей войны, как артиллерия сегодня", — заявил высокопоставленный военный.

Учения провели на полигоне Национального учебного центра, имитирующем городскую местность, рядом с фортом Ирвин в штате Калифорнии. Во время учебного боя 11-й бронекавалерийский полк запустил рой из 40 дронов, которые бомбардировали позиции 1-й бронетанковой дивизии перед атакой.

Американская армия использует рои дронов во время учений с 2019 года. Тогда полковник Карл Мишо заявил cайту Military.com, что один оператор впервые управлял группой из 40 аппаратов. Такую тактику военные могут применять, чтобы массово сбрасывать гранаты на головы противников. Вдобавок, квадрокоптеры могут выступать "камикадзе", взрываясь при столкновении с противником.

Ранее писали, что армия Великобритании успешно применила рои дронов во время испытаний в Солсбери. Военные применили два типа беспилотных систем: Atlas и Elbit, каждая из которых позволяет одному оператору управлять несколькими летательными аппаратами.

Недавно разработали новую технологию для составления детальных карт с помощью роя дронов. Благодаря ей военные смогут лучше ориентироваться на местности и проводить успешные боевые операции.