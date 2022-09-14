Військові застосували найбільший рій дронів для бомбардування супротивника (відео)

За словами бригадного генерала Кертіса Тейлора, під час наступної війни БПЛА гратимуть не менш важливу роль, ніж артилерія.

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Під час військових навчань у Каліфорнії 11 вересня армія США підняла у повітря найбільшу групу з 40 невеликих квадрокоптерів, продемонструвавши їхні бойові можливості. Про це пише американське видання The Drive.

Бригадний генерал Кертіс Тейлор, командувач Національного навчального центру армії США, розмістив на своїй сторінці у Twitter відео з роєм дронів. За його словами, квадрокоптери оснастили камерами, бойовими боєприпасами та множинними інтегрованими лазерними системами поразки (MILES), які відстежують убивства та втрати під час навчальних боїв.

"Дрони будуть так само важливі у першій битві наступної війни, як артилерія сьогодні", — заявив високопоставлений військовий.

Навчання провели на полігоні Національного навчального центру, що імітує міську місцевість, поряд із фортом Ірвін у штаті Каліфорнії. Під час навчального бою 11-й бронекавалерійський полк запустив рій із 40 дронів, які бомбардували позиції 1-ї бронетанкової дивізії перед атакою.

Американська армія використовує рої дронів під час навчань із 2019 року. Тоді полковник Карл Мішо заявив cайту Military.com, що один оператор вперше керував групою з 40 апаратів. Таку тактику військові можуть використовувати, щоб масово скидати гранати на голови противників. Крім того, квадрокоптери можуть виступати "камікадзе", вибухаючи під час зіткнення з противником.

Раніше писали, що армія Великобританії успішно застосувала рої дронів під час випробувань у Солсбері. Військові застосували два типи безпілотних систем: Atlas та Elbit, кожна з яких дозволяє одному оператору керувати кількома літальними апаратами.

Нещодавно розробили нову технологію для складання детальних карт за допомогою рою дронів. Завдяки їй військові зможуть краще орієнтуватись на місцевості та проводити успішні бойові операції.