Рої дронів здатні "пробити" глибоку оборону: що загрожує військовим Росії та Китаю

Пентагон прагне отримати тисячі безпілотників, керованих "розумною" системою, які зможуть виконувати завдання там, де немає зв'язку.

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Міністерство оборони США хоче отримати систему, яка дозволить роям дронів проникати у захищені зони. Про це стало відомо виданню The Defence Post.

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) Міністерства оборони США запросило розробників пропозицій щодо системи управління роєм безпілотників, яка працюватиме в умовах блокування доступу або заборонених зонах противника (Anti-Access/Area Denial). Це військова стратегія контролю доступу до операційного середовища, що передбачає використання різних заходів для запобігання проникненню протиборчих сил.

У Пентагоні планують взяти на озброєння автономні багатозадачні адаптивні рої із тисяч безпілотників (AMASS) під управлінням "розумної" системи. Американські військові сподіваються, що така технологія допоможе їм "пробивати" глибоку оборону противника, але для цього дрони повинні працювати без постійного зв'язку, який можуть "глушити" засоби радіоелектронної боротьби.

"AMASS враховуватиме потреби можливих майбутніх місій при виборі роїв та їх складів", — зазначили в DARPA.

Як пояснює The Defence Post, зараз США та їхні союзники можуть "пробивати" захищені зони за допомогою високоточної зброї великої дальності, але такі системи дуже дорогі та нечисленні, до того ж потребують точних координат цілей. Є й інші варіанти проникнення на ворожу територію, наприклад, підводні човни, але в такому випадку вони наражаються на ризик разом з екіпажем. Дрони мають стати дешевою та безпечною альтернативою.

Раніше писали, що військові з США тестують технологію штучного інтелекту для керування роями дронів. Випробування проводяться на експериментальному полігоні бази ВПС "Еглін" у Флориді.

У вересні армія США застосувала найбільший рій дронів для бомбардування цілей під час навчань у Каліфорнії. Він об'єднує 40 квадрокоптерів з камерами, лазерними сенсорами та боєприпасами для скидання.