В текущем году ВСУ должны получить до 4,5 млн отечественных FPV-дронов, — Минобороны
Такие цифры свидетельствуют о кратном наращивании производства украинских БПЛА. Так в прошлом году украинское оборонное ведомство закупило для армии 1,5 млн беспилотников.
Министерство обороны Украины за три года остается крупнейшим закупщиком беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране. Как сообщил 10 марта директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, в текущем году ведомство планирует закупить на нужды ВСУ 4,5 млн FPV-дронов.
Каневский отметил, что по итогам прошлого года Украина закупила более 1,5 млн дронов совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации. При этом 96% средств были направлены украинским производителям и поставщикам, что способствовало развитию отечественной отрасли БПЛА.
"Если в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, то по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов", — отметил он.
По его словам, в следующем году оборонный комплекс Украины планирует выпустить около 4,5 млн FPV-дронов, и Министерство обороны намерено закупить их в полном объеме. Для этого в 2025 году предусмотрено финансирование на сумму более 110 млрд грн, из которых свыше 102 млрд грн будут распределены через Агентство оборонных закупок.Важно
Каневский добавил, что финансирование всех запланированных закупок уже обеспечено — это позволит оперативно насыщать фронт беспилотными системами. Он также подчеркнул, что производство дронов на одном из государственных предприятий, о запуске которого сообщалось в январе, может усилить конкуренцию на рынке. А контроль со стороны Минобороны и минимальные наценки на продукцию вынудят других производителей пересматривать ценовую политику, что повысит экономическую эффективность закупок.
Ранее сообщалось, что Великобритания намерена закупить на нужды ВСУ партию многоцелевых беспилотников Altius 600M и Altius 700M американского производителя Anduril Industries. По словам министра обороны страны Джона Хили, стоимость контракта составляет 30 млн фунтов стерлингов.