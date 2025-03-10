В текущем году ВСУ должны получить до 4,5 млн отечественных FPV-дронов, — Минобороны

Такие цифры свидетельствуют о кратном наращивании производства украинских БПЛА. Так в прошлом году украинское оборонное ведомство закупило для армии 1,5 млн беспилотников.

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Министерство обороны Украины за три года остается крупнейшим закупщиком беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране. Как сообщил 10 марта директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, в текущем году ведомство планирует закупить на нужды ВСУ 4,5 млн FPV-дронов.

Каневский отметил, что по итогам прошлого года Украина закупила более 1,5 млн дронов совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации. При этом 96% средств были направлены украинским производителям и поставщикам, что способствовало развитию отечественной отрасли БПЛА.

"Если в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, то по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов", — отметил он.

По его словам, в следующем году оборонный комплекс Украины планирует выпустить около 4,5 млн FPV-дронов, и Министерство обороны намерено закупить их в полном объеме. Для этого в 2025 году предусмотрено финансирование на сумму более 110 млрд грн, из которых свыше 102 млрд грн будут распределены через Агентство оборонных закупок.

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Каневский добавил, что финансирование всех запланированных закупок уже обеспечено — это позволит оперативно насыщать фронт беспилотными системами. Он также подчеркнул, что производство дронов на одном из государственных предприятий, о запуске которого сообщалось в январе, может усилить конкуренцию на рынке. А контроль со стороны Минобороны и минимальные наценки на продукцию вынудят других производителей пересматривать ценовую политику, что повысит экономическую эффективность закупок.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена закупить на нужды ВСУ партию многоцелевых беспилотников Altius 600M и Altius 700M американского производителя Anduril Industries. По словам министра обороны страны Джона Хили, стоимость контракта составляет 30 млн фунтов стерлингов.