"Маємо вийти на роту за добу": Бровді про мотивацію українських операторів БПЛА (відео)

За словами командира підрозділу Роберта Бровді, на сьогодні бійці 414-ї бригади безпілотних систем протягом доби можуть знищити до 45 солдатів противника.

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Бійці українського підрозділу "Птахи Мадяра" за добу знищують до 45 осіб особового складу ЗС РФ. Але в планах операторів БПЛА збільшити цей показник до 100 окупантів. Про це в інтерв'ю розповів командир 414 бригади безпілотних авіаційних систем ЗСУ Роберт Бровді.

За словами командира, наростити ударну міць підрозділу і вийти на такі показники цілком реально.

"У нас є гіпермотивація і чіткий встановлений план. Ми мусимо вийти на роту знищених окупантів щодоби. Ми зараз маємо 45, рота — це 100. Ми знаємо, як це зробити", — сказав Бровді.

Також командир дав оцінку ефективності безпілотних систем, які в принципі змінили характер і навіть доктрину сучасної війни.

"Ви в житті побачите на землі те, що можна побачити з повітря легкими маніпуляціями засобів, якими ми корегуємо не тільки артилерію, а й свої ударні засоби, не чекаючи того, чи будуть в цієї артилерії боєприпаси", — пояснив військовослужбовець.

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Бровді додав, що для того, щоб досягти переваги в небі, необхідно в поточній ситуації балансувати між тактико-технічними характеристиками як самих безпілотників, так і засобів протидії, таких як РЕБ, РЛС тощо.

"Динаміка першого року застосування безпілотників дозволяла нам протягом місяця вразити близько 152 цілей. Це було для нас великою мотивацією. Потім був момент, коли ми перетнули тисячу цілей протягом місяця", — наголосив Бровді.

В інтерв'ю командир торкнувся теми й виробництва вітчизняних безпілотників. Серед них — FPV-дрони, розвідувальні БПЛА, нічні бомбери, оптоволоконні комплекси та інші, які весь час адаптуються до реалій бойових дій. Цьому сприяють інженерні підрозділи, що забезпечують передову всім необхідним.

"Наприклад, борт, які вночі виконував бойове завдання, був пошкоджений, вранці він уже в майстерні. Комплекти запчастин дають змогу його швидко ввести в дію і повернути до виконання бойових завдань", — розповів командир.

Нагадаємо, підрозділ ЗСУ "Птахи Мадяра" повідомив про новий метод перехоплення російських FPV-дронів, що використовують оптоволоконне управління. Йдеться про використання мобільних радарів для раннього оповіщення про наближення БПЛА на відстані в кілька кілометрів.