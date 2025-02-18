Три "Гради", САУ і танк: "Птахи Мадяра" показали полювання на ворожу техніку (відео)

Українські захисники знищили новітній російський танк Т-90М. Він був оснащений сучасними системами захисту, зокрема КАЗ "Афганит", який не врятував бронетехніку.

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Оператори FPV-дронів 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" провели успішне полювання на російську артилерію і бронетехніку. Відповідне відео опублікував 17 лютого командир бригади у своєму Telegram-каналі.

На кадрах зафіксовано знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Першого удару було завдано по установці на позиції, другого — по цілі в русі, а третя, імовірно, вибухнула після потрапляння в споряджену ракетами пускову установку.

Ще однією метою українських дронів стала самохідна артилерійська установка 2С19 "Мста-С", схована російськими військовими в гаражі. Два удари по передній і верхній частинах башти призвели до загоряння машини. Аналогічну установку, замасковану килимами, також було виведено з ладу — точний удар по стовбуру зробив знаряддя непридатним для використання.

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Крім артилерійських систем, оператори FPV-дронів вразили російську БМП-1 і знищили кинуту українську БМП-1ТС з бойовим модулем "Спис", яка потрапила до рук противника.

Крім того, бійці бригади виявили та знищили один із найсучасніших російських основних бойових танків — Т-90М. Цей танк оснащений системою управління вогнем "Калина", багатошаровим захистом і комплексом активного захисту "Афганит". Попри ці удосконалення, машина була вражена високоточним ударом FPV-дрона, що підтверджує зростаючу роль безпілотних технологій у сучасних конфліктах.

Згідно з даними OSINT-аналітиків Oryx, російська армія втратила близько 267 одиниць БМ-21 за час війни, з них 209 — знищено. Також від початку повномасштабної війни російські війська втратили щонайменше 227 САУ "Мста-С", з яких 176 — знищено, і 125 новітніх танків Т-90М.

Раніше бійці підрозділу "Птахи Мадяра" повідомили про новий метод перехоплення російських FPV-дронів, що використовують оптоволоконне управління. Військові використовують мобільні радари для раннього виявлення безпілотників противника на відстані кількох кілометрів, після чого запускаються дрони-перехоплювачі.