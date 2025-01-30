"Птахи Мадяра" знайшли управу на російські FPV-дрони з оптоволокном (відео)

Українські військові використовують мобільні радари для раннього виявлення FPV-дронів противника на відстані кількох кілометрів. Після виявлення цілі в повітря піднімаються дрони-перехоплювачі.

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Український військовий підрозділ "Птахи Мадяра" повідомив про новий метод перехоплення російських FPV-дронів, що використовують оптоволоконне управління. Йдеться про використання мобільних радарів для раннього оповіщення про наближення FPV-дронів на відстані в кілька кілометрів. Детальніше про це розповіли оглядачі The War Zone.

У публікації Роберта Бровді з позивним "Мадяр" оприлюднено відео перехоплення російського БПЛА на оптоволокні. Коментуючи кадри, аналітики пояснили, що після виявлення FPV-дрона противника в повітря підіймаються дрони-перехоплювачі, здатні знищувати російські апарати до того, як вони досягнуть своєї мети.

Відмінною особливістю російських FPV-дронів є масивна котушка на кормі, що містить міцний, але тонкий кабель, який з'єднує дрон з оператором. Завдяки такому управлінню дрон зберігає зв'язок навіть під час польоту поблизу землі та всередині будівель, що робить його особливо небезпечним у бойових умовах.

Перехоплення російських FPV-дронів: як це відбувається

І хоча Бровді не розкрив точні характеристики використовуваних радарів, імовірно, йдеться про мікрохвильові системи Ku-діапазону, оптимізовані для виявлення невеликих цілей, що повільно рухаються.

Однак, за словами експертів, такі пристрої мають недолік — обмежений радіус дії, що робить їх ефективними лише в межах кількох кілометрів. Але якщо такі радари розмістити на мобільних платформах ближче до передової, вони зможуть своєчасно виявляти загрози та координувати дії дронів-перехоплювачів. Бровді підкреслює, що масове розгортання таких систем критично важливе для захисту лінії фронту.

Командир "Птахи Мадяра" підкреслив, що Україні необхідно терміново розгорнути мобільні радари на всьому фронті з інтервалами 2-4 км, щоб ефективно перехоплювати FPV-дрони противника. Причому такі системи будуть корисні не тільки на полі бою, а й у мирних регіонах: їх можна встановлювати на військових базах і стратегічних об'єктах.

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Водночас їхнє випромінювання може бути виявлено противником і використано для націлювання. Тому розміщення радарів на мобільних платформах підвищує їхню виживаність, але повністю проблему не вирішує.

"Проте їхня необхідність вказує на те, що в найближчому майбутньому передові датчики для боротьби з дронами будуть абсолютно необхідні скрізь, де присутні війська, і особливо на активному полі бою", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що російське командування наситило лінію фронту потужними комплексами радіоелектронної боротьби, які заважають працювати українським розвідувальним і ударним дронам. У таких умовах оператори БПЛА шукають безпечні частоти, але можливостей все менше.