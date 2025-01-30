"Птахи Мадяра" нашли управу на российские FPV-дроны с оптоволокном (видео)

Украинские военные используют мобильные радары для раннего обнаружения FPV-дронов противника на расстоянии нескольких километров. После обнаружения цели в воздух поднимаются дроны-перехватчики.

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Украинское военное подразделение "Птахи Мадяра" сообщило о новом методе перехвата российских FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Речь идет о использованием мобильных радаров для раннего оповещения о приближающихся FPV-дронах на расстоянии в несколько километров. Детальнее об этом рассказали обозреватели The War Zone.

В публикации Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" обнародовано видео перехвата российского БПЛА на оптоволокне. Комментируя кадры аналитики пояснили, что после обнаружения FPV-дрона противника в воздух поднимаются дроны-перехватчики, способные уничтожать российские аппараты до того, как они достигнут своей цели.

Отличительной особенностью российских FPV-дронов является массивная катушка на корме, содержащая прочный, но тонкий кабель, который соединяет дрон с оператором. Благодаря такому управлению дрон сохраняет связь даже при полете вблизи земли и внутри зданий, что делает его особенно опасным в боевых условиях.

Перехват российских FPV-дронов: как это происходит

И хотя Бровди не раскрыл точные характеристики используемых радаров, вероятно, речь идет о микроволновых системах Ku-диапазона, оптимизированных для обнаружения небольших и медленно движущихся целей.

Однако, по словам экспертов, такие устройства имеют недостаток — ограниченный радиус действия, что делает их эффективными лишь в пределах нескольких километрах. Но если такие радары разместить на мобильных платформах ближе к передовой, они смогут своевременно выявлять угрозы и координировать действия дронов-перехватчиков. Бровди подчеркивает, что массовое развертывание таких систем критически важно для защиты линии фронта.

Командир "Птахи Мадяра" подчеркнул, что Украине необходимо срочно развернуть мобильные радары на всем фронте с интервалами 2–4 км, чтобы эффективно перехватывать FPV-дроны противника. Причем такие системы будут полезны не только на поле боя, но и в мирных регионах: их можно устанавливать на военных базах и стратегических объектах.

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В то же время их излучение может быть обнаружено противником и использовано для нацеливания. Поэтому размещение радаров на мобильных платформах повышает их выживаемость, но полностью проблему не решает.

"Тем не менее, их необходимость указывает на то, что в ближайшем будущем передовые датчики для борьбы с дронами будут абсолютно необходимы везде, где присутствуют войска, и особенно на активном поле боя", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что российское командование насытило линию фронта мощными комплексами радиоэлектронной борьбы, которые мешают работать украинским разведывательным и ударным дронам. В таких условиях операторы БПЛА ищут безопасные частоты, но возможностей все меньше.