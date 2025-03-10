"Должны выйти на роту в сутки": Бровди о мотивации украинских операторов БПЛА (видео)

По словам командира подразделения Роберта Бровди, на сегодняшний день бойцы 414-й бригады беспилотных систем в течение суток могут уничтожить до 45 солдат противника.

Related video

Бойцы украинского подразделения "Птахи Мадяра" за сутки уничтожают до 45 человек личного состава ВС РФ. Но в планах операторов БПЛА увеличить этот показатель до 100 оккупантов. Об этом в интервью рассказал командир 414 бригады беспилотных авиационных систем ВСУ Роберт Бровди.

По словам командира, нарастить ударную мощь подразделения и выйти на такие показатели вполне реально.

"У нас есть гипермотивация и четкий установленный план. Мы должны выйти на роту уничтоженных оккупантов ежесуточно. Мы сейчас имеем 45, рота — это 100. Мы знаем, как это сделать", — сказал Бровди.

Также командир дал оценку эффективности беспилотных систем, которые в принципе изменили характер и даже доктрину современной войны.

"Вы в жизни увидите на земле то, что можно увидеть с воздуха легкими манипуляциями средств, которыми мы корректируем не только артиллерию, а и свои ударные средства, не ожидая того, будут ли у этой артиллерии боеприпасы", — пояснил военнослужащий.

Важно

Три "Града", САУ и танк: "Птахи Мадяра" показали охоту на вражескую технику (видео)

Бровди добавил, что для того, чтобы достичь преимущества в небе, необходимо в текущей ситуации балансировать между тактико-техническими характеристиками как самих беспилотников, так и средств противодействия, таких как РЭБ, РЛС и т.д.

"Динамика первого года применения беспилотников позволяла нам в течение месяца поразить около 152 целей. Это было для нас большой мотивацией. Затем был момент, когда мы пересекли тысячу целей в течение месяца", — подчеркнул Бровди.

В интервью командир затронул тему и производства отечественных беспилотников. В их числе — FPV-дроны, разведывательные БПЛА, ночные бомберы, оптоволоконные комплексы и другие, которые все время адаптируются к реалиям боевых действий. Этому способствуют инженерные подразделения, обеспечивающие передовую всем необходимым.

"Например, борт, которые ночью выполнял боевую задачу, был поврежден, утром он уже в мастерской. Комплекты запчастей позволяют его быстро ввести в строй и вернуть к выполнению боевых задач", — рассказал командир.

Напомним, подразделение ВСУ "Птахи Мадяра" сообщило о новом методе перехвата российских FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Речь идет об использовании мобильных радаров для раннего оповещения о приближающихся БПЛА на расстоянии в несколько километров.