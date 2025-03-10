США скасували 83% програм USAID: деталі від держсекретаря Рубіо

З 5200 контрактів США залишили лише близько 1000. У Трампа це назвали "запізнілою і історичною реформою".

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Сполучені штати Америки скасували 83% програм USAID через те, що ті нібито не відповідають інтересам США. Про це повідомив держсекретар Марко Рубіо.

За його словами, скасовано 5200 контрактів, у межах яких "десятки мільярдів доларів" було витрачено на цілі, які "не відповідають національним інтересам США". У деяких випадках ці гроші були витрачені на шкоду інтересам країни, вважає Рубіо.

"Після 6-тижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID. Консультуючись із Конгресом, ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент", — написав він.

Марко Рубіо подякував DOGE (Департаменту ефективності уряду) за досягнення цієї "запізнілої та історичної реформ".

У січні Дональд Трамп заборонив Агентству США з міжнародного розвитку () протягом 90 днів надавати допомогу іншим країнам. Держдепартамент США призупинив роботу програм іноземної допомоги.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 7 лютого заявив, що агентство витрачало державні гроші в "шахрайський і абсолютно незрозумілий" спосіб, проте конкретних фактів у своїй заяві не наводить.

26 січня агентство USAID в Україні отримало розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів. Це сталося після того, як Державний департамент США видав наказ про призупинення всіх програм іноземної допомоги.