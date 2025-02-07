"Корупція небачених рівнів": Трамп заявив, що агентство USAID потрібно закрити

Президент Сполучених Штатів стверджує, що агентство витрачало державні гроші в "шахрайський і абсолютно незрозумілий" спосіб, проте конкретних фактів у своїй заяві не наводить.

Related video

Американський президент Дональд Трамп назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) "шахрайським", надзвичайно корумпованим і закликав закрити його. Такий допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп закликає закрити USAID Фото: Скриншот

"Радикальні ліві божеволіють через USAID. І вони нічого не можуть із цим удіяти, тому що спосіб, у який були витрачені ці гроші, причому значна їхня частина, був шахрайським і абсолютно незрозумілим", — написав 47-й президент Сполучених Штатів.

Трамп звинуватив агентство в масштабних корупційних схемах і закликав розпустити USAID.

"Корупція досягла небачених раніше рівнів. Закрийте його!" — заявив він.

Зазначимо, самих фактів корупції чи шахрайства в діяльності USAID Дональд Трамп у своїй заяві не називає.

Припинення фінансування USAID: що відомо

26 січня агентство USAID в Україні отримало розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів. Це сталося після того, як Державний департамент США видав наказ про призупинення всіх програм іноземної допомоги на 90 днів для перевірки "відповідності зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

USAID є незалежним агентством федерального уряду Сполучених Штатів. До напрямків його діяльності в понад 100 країнах світу входять гуманітарна допомога, запобігання конфліктам, допомога в галузях охорони здоров'я, освіти, економічного зростання тощо. В Україні за підтримки агентства відбудовували школи, ремонтували енергосистему, надавали медичні послуги.

28 січня Фокус писав, як припинення фінансування USAID вплине на медіа, культуру, інфраструктуру та політиків в Україні.

29 січня комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомив, що Україна почала консультації з ЄС щодо варіантів заміщення грошової допомоги, яка надходила завдяки програмам USAID.

Видання Politico з посиланням на свої джерела 1 лютого писало, що Дональд Трамп може взагалі закрити агентство USAID.

На сайті Білого дому 4 лютого опублікували перелік витрат USAID із посиланням на матеріали агентства і ЗМІ. В опублікованому списку були зокрема фінансування туризму в Єгипті, "трансгендерний комікс" у Перу та електромобілі для В'єтнаму.