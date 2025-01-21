3 місяці без допомоги: Трамп підписав указ про призупинення фінансової допомоги іншим державам

Трамп довгий час виступав проти іноземної допомоги та критично ставився до обсягу підтримки, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності в російсько-українській війні.

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Після інавгурації президент Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм США щодо надання іноземної допомоги на 90 днів до проведення перевірок. За цей час плануються перевірки з метою визначення відповідності цілям його політики, повідомляє Associated Press.

На даний час не зрозуміло, скільки допомоги постраждає від цього указу. Річ в тім, що фінансування багатьох програм вже було асигновано Конгресом і має бути витрачено, якщо ще не витрачено.

В указі йдеться, що "індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" і "служать дестабілізації світу в усьому світі шляхом просування в зарубіжних країнах ідей, які прямо протилежні гармонійним та стабільним відносинам усередині країн та між ними". У зв'язку з цим Трамп заявив, що "ніяка подальша іноземна допомога Сполучених Штатів не надаватиметься, який не повністю відповідатиме зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Як зазначив державний секретар Марко Рубіо членам Комітету Сенату із закордонних справ під час слухань щодо затвердження його кандидатури минулого тижня, "кожний долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, та кожна політика, яку ми проводимо, мають бути виправдані відповіддю на три простих питання: "Чи робить це Америку безпечніше? Чи робить це Америку сильніше? Чи робить це Америку більш процвітаючою?".

Підписаний Трампом указ залишає за Рубіо або призначеною ним особою право ухвалювати такі рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням. Головними відомствами, що здійснюють нагляд за іноземною допомогою, є Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Журналісти зазначають, що Дональд Трамп довгий час виступав проти іноземної допомоги, попри того, що така допомога зазвичай становить приблизно 1% від федерального бюджету. Виключення становлять надзвичайні обставини, такі, як надання Україні зброї на мільярди доларів. Новий президент критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності у війні.

Останній офіційний звіт про іноземну допомогу в адміністрації Байдена датується серединою грудня та 2023-м бюджетним роком. Він показує, що 68 мільярдів доларів було виділено на програми за кордоном, які варіюються від ліквідації наслідків стихійних лих до охорони здоров'я та продемократичних ініціатив у 204 країнах та регіонах.

Деякі з найбільших одержувачів допомоги США — Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) та Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) — навряд чи зіткнуться з різкими скороченнями. Ці суми включені до довгострокових пакетів, які існували десятиліттями та в деяких випадках регулюються договірними зобов'язаннями.

Фінансування агентств ООН, включаючи миротворчі, правозахисні та біженські агенції, було традиційною метою для республіканських адміністрацій, щоб скоротити чи урізати їх. іншим чином скоротити. Перша адміністрація Трампа пішла на скорочення витрат на іноземну допомогу, призупинивши виплати різним агентствам ООН, включаючи Фонд населення ООН, і фінансування Палестинської адміністрації.

Нагадаємо, серед перших указів Дональда Трампа — оголошення надзвичайного стану та розміщення війська на кордоні з Мексикою, помилування понад 1 500 засуджених за штурм Капітолія у 2021 році, визнання наркокартелів міжнародними терористичними організаціями та поновлення федеральної смертної кари та припинення урядових програм "різноманітності, справедливості та інклюзії". Також США виходять з ВООЗ та кліматичної угоди.