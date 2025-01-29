Зупинка програм USAID: Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША

Поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, аби уникнути дестабілізації ключових процесів в державі, заявили в парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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Україна розпочала консультації з європейськими колегами на парламентському рівні про можливість тимчасового заміщення американської допомоги у зв'язку з призупиненням фінансування USAID поки у Вашингтоні тривають перевірки та ухвалюються рішення. Через цю паузу подальша нормалізація процесів може затягнутися на 3-6 місяців. Про це повідомив комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у середу, 29 січня.

"На жаль, масштаб проблем, з якими стикнулась Україна і десятки інших країн у зв’язку з припиненням американської допомоги, значно більший, ніж може здатися на перший погляд. Українські організації та інші суб’єкти, які отримували гранти від USAID, не мали часу підготуватися до таких різких змін", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки USAID в Україні реалізуються важливі програми, які мають важливе значення для зміцнення демократичних інститутів, підтримують незалежні медіа та громадянське суспільство. Організація фінансує освітні, культурні та соціальні проєкти в багатьох країнах світу, але при цьому "ні американський народ, ні уряд США ніколи не робили з цього реклами або публічного шуму".

"Безумовно, американський народ і Уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення — чи продовжувати свою глобальну підтримку. Та поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів в державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі", — додали в парламентському апараті.

28 січня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував припинення фінансування проєктів Агенції з міжнародного розвитку США. Він заявив, що доручив урядовцям "дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені". Зеленський додав, що частину цього фінансування вдасться забезпечити з бюджету, решту планують обговорити з європейцями та американцями.

Нагадаємо, 28 січня заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила про плани організувати консультації з американськими партнерами для оперативного продовження підтримки проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

Фокус писав про ситуацію щодо припинення грантової допомоги USAID, про реакцію політиків, урядовців та громадських активістів.