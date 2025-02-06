Брехня з російських ЗМІ: Бен Стіллер спростував фінансування USAID його поїздки до України

Своє "відрядження" до України як Посла доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Бен Стіллер фінансував самостійно. І чутки про надання за це "гонорару" у розмірі 4 млн доларів від USAID актор назвав абсолютною брехнею.

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Американський актор, режисер та кінопродюсер Бен Стіллер назвав брехнею заяви про фінансову винагороду від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за його візит в Україну влітку 2022 року. Про це відомий голлівудський комік написав у соцмережі Х.

Актор наголосив, що свою гуманітарну поїздку в Україну як посол доброї волі ООН він профінансував самостійно. Він підкреслив, що ці чутки є брехнею з російських ЗМІ

"Не було фінансування від USAID і, звичайно, жодних платежів. 100% брехня", — заявив актор.

Зазначимо, що в соцмережі Х, яка належить мільярдеру та очільнику "Департамента ефективності уряду" при адміністрації президента Дональда Трампа Ілону Маску, з'явився змонтований від імені світського видання E!News фейковий ролик про нібито фінансування USAID поїздок знаменитостей до України. Стверджується, що для підвищення популярності президента Володимира Зеленського Анджеліна Джолі нібито отримала $20 мільйонів, Орландо Блум — $8 мільйонів, Шон Пен — $5 мільйонів, Бен Стіллер — $4 мільйони та Жан Клод Ван Дам — $1,5 мільйона.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що американський бізнесмен Ілон Маск поширив у соцмережі фейкове відео, подібні до яких підривають підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів.

Користувачі X вже додали до публікації примітки, що ролик сфальсифікований російським пропагандистським каналом "Царьград".

Бен Стіллер відвідав Львів, а також деокуповані Ірпінь та Макарів Київської області у червні 2022 року та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

У серпні того ж року Бен Стіллер, а також його колеги по кіноцеху Лієв Шрайбер та Шон Пенн були нагороджені орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагорода була присуджена за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, на що USAID витрачало гроші. В адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа заявили, що Агентство США з міжнародного розвитку роками перекачувало величезні суми грошей на "сміховинні" проєкти "закоренілих бюрократів".