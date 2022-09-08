Бен Стіллер зізнався у любові Львову (фото)

Голлівудський актор відвідав на початку літа 2022 кілька українських міст.

56-річний американський кіноактор Бен Стіллер зізнався у любові українському Львову. У Twitter зірка фільму "Ніч у музеї" поділився фото своєї ранкової рутини, частиною якої стала чашка з цікавим написом.

"I love Lviv (Я люблю Львів — ред.)", — зазначено на білій чашці актора.

Судячи з усього, це сувенірна продукція, яку Бен Стіллер привіз з нещодавньої поїздки до України.

Саме фото голлівудська знаменитість підписав побажанням доброго ранку своїм підписникам у соцмережі.

[ + – ] Бен Стіллер придбав чашку у Львові

"Доброго ранку, Бен!", "Дякуємо за вашу підтримку", "мені терміново потрібно ця кружка", — пишуть користувачі Twitter.

Зокрема фото з українською сувенірною продукцією може бути саркастичною відповіддю Бена Стіллера на заборону йому та голлівудському режисеру Шону Пенну відвідувати Росію. Такі обмеження уряд РФ наклав на американських зірок за публічну підтримку України.

[ + – ] Бен Стіллер зустрівся з Володимиром Зеленським Фото: Офис президента

У червні 2022 56-річний Бен Стіллер відвідав у Польщі склад з гуманітарною допомогою українцям, після чого відправився до Львова. Як посол доброї волі ООН голлівудський актор зустрівся з українськими переселенцями на заході України.

Нагадаємо, Бен Стіллер після Львова відвідав Київську область, зокрема Ірпінь та Макарів.

Також Фокус писав про зустріч Бена Стіллера та президента України Володимира Зеленського.