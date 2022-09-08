Бен Стиллер признался в любви Львову (фото)
Голливудский актер посетил в начале лета 2022 несколько украинских городов.
56-летний американский киноактер Бен Стиллер признался в любви украинскому Львову. В Twitter звезда фильма "Ночь в музее" поделился фото своей утренней рутины, частью которой стала чашка с интересной надписью.
"I love Lviv (Я люблю Львов — ред.)", — отмечено на белой чашке актера.
Судя по всему, это сувенирная продукция, которую Бен Стиллер привез из недавней поездки в Украину.
Само фото голливудская знаменитость подписал пожеланием доброго утра своим подписчикам в соцсети.
"Доброе утро, Бен!", "Спасибо за вашу поддержку", "мне срочно нужна эта кружка", — пишут пользователи Twitter.
В частности, фото с украинской сувенирной продукцией может быть саркастическим ответом Бена Стиллера на запрет ему и голливудскому режиссеру Шону Пенну посещать Россию. Такие ограничения правительство РФ наложило на американских звезд за публичную поддержку Украины.
В июне 2022 56-летний Бен Стиллер посетил в Польше склад с гуманитарной помощью украинцам, после чего отправился во Львов. Как посол доброй воли ООН, голливудский актер встретился с украинскими переселенцами на западе Украины.
Напомним, Бен Стиллер после Львова посетил Киевскую область, в частности Ирпень и Макаров.
Также Фокус писал о встрече Бена Стиллера и президента Украины Владимира Зеленского.