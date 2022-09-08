Бен Стиллер признался в любви Львову (фото)

Голливудский актер посетил в начале лета 2022 несколько украинских городов.

56-летний американский киноактер Бен Стиллер признался в любви украинскому Львову. В Twitter звезда фильма "Ночь в музее" поделился фото своей утренней рутины, частью которой стала чашка с интересной надписью.

"I love Lviv (Я люблю Львов — ред.)", — отмечено на белой чашке актера.

Судя по всему, это сувенирная продукция, которую Бен Стиллер привез из недавней поездки в Украину.

Само фото голливудская знаменитость подписал пожеланием доброго утра своим подписчикам в соцсети.

[ + – ] Бен Стиллер приобрел чашку во Львове

"Доброе утро, Бен!", "Спасибо за вашу поддержку", "мне срочно нужна эта кружка", — пишут пользователи Twitter.

В частности, фото с украинской сувенирной продукцией может быть саркастическим ответом Бена Стиллера на запрет ему и голливудскому режиссеру Шону Пенну посещать Россию. Такие ограничения правительство РФ наложило на американских звезд за публичную поддержку Украины.

[ + – ] Бен Стиллер встретился с Владимиром Зеленским Фото: Офис президента

В июне 2022 56-летний Бен Стиллер посетил в Польше склад с гуманитарной помощью украинцам, после чего отправился во Львов. Как посол доброй воли ООН, голливудский актер встретился с украинскими переселенцами на западе Украины.

Напомним, Бен Стиллер после Львова посетил Киевскую область, в частности Ирпень и Макаров.

Также Фокус писал о встрече Бена Стиллера и президента Украины Владимира Зеленского.