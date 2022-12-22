"Я бачив руйнування". Бен Стіллер відреагував на виступ Володимира Зеленського у Конгресі

Влітку 2022 голлівудський актор відвідав деокуповані міста в Україні.

Related video

57-річний американський актор Бен Стіллер відреагував на виступ Володимира Зеленського в Конгресі США. У своєму Twitter з 5,6 млн підписників він поділився думками з приводу повномасштабної війни в Україні.

Як виявилося, голлівудський актор дивився пряму трансляцію промови президента України перед американськими конгресменами.

"Спостерігаю як український президент Володимир Зеленський звертається з проханням про допомогу тут, у США, і під час його виступу перед Конгресом, я відчув багато емоцій. Я бачив руйнування та спілкувався з мирними жителями…. Якби ви могли на власні очі побачити наслідки цієї несправедливої агресії, масштаби руйнувань і душевних страждань, про допомогу українському народу в цей час не було б і мови", — зазначив Стіллер, який у червні 2022 відвідав кілька українських міст, включаючи деокуповані населені пункти на Київщині.

"Я сподіваюся, що ми всі зможемо встояти разом з тими, хто зараз бореться за своє життя та свободу. Це такі люди, як ми з вами, сім’ї з дітьми, які всю зиму будуть боротися за те, щоб залишитися в живих. Я думаю, що США повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм", — додав американський актор.

Окрім Бена Стіллера, Україну під час повномасштабного вторгнення відвідала низка світових зірок, включаючи Анджеліну Джолі, Шона Пенна та Джессіку Честейн.

[ + – ] Бен Стіллер Фото: Instagram benstiller

Нагадаємо, 57-річний Бен Стіллер вийшов у світ з 20-річною донькою.

Також Фокус писав про зізнався в любові до Львова від Бена Стіллера.