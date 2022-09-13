Бен Стіллер прийшов на церемонію "Еммі-2022" із дочкою (фото)

Дівчина разом із братом допомагала батькові вдосконалити його серіал "Северанс", як перша глядачка та критик.

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56-річний американський актор Бен Стіллер, який нещодавно відвідав Україну і висловив їй свою підтримку, прийшов на 74 церемонію нагородження премією "Еммі" зі своєю 20-річною дочкою Еллою, пише People.

Актора номінували на премію "Найкраща режисура драматичного серіалу" за роботу над науково-фантастичним серіалом "Северанс" для Apple TV+.

На червоній доріжці батько та дочка з'явилися у дуже ефектних образах. Бен одягнув класичний чорний смокінг та відповідні чорні туфлі, а Елла виглядала шикарно в чорній максісукні на тонких бретелях з розрізом збоку. Вона обійшлася без яскравих прикрас і складних укладок, залишивши своє волосся розпущеним.

[ + – ] Бен Стіллер номінований на премію "Найкраща режисура драматичного серіалу" Фото: Getty Images

Нещодавно Стіллер розповів, що його син та дочка залишилися в захваті від режисерської роботи свого батька та допомагали йому в удосконаленні остаточних моментів серіалу.

"Мої діти були своєрідним першим пробним показом для мене, коли я редагував епізоди. Я показував їм, і вони починали вникати… Я показував їх у різний час, але було забавно, щоб вони були свого роду фокус-групою, щоб подивитися, на що вони відреагують. Це було добре. Було весело поділитися цим із ними".

Зараз Стіллер задумався про другий сезон проєкту, проте тепер вважає, що показувати прев'ю своїм дітям може бути трохи ризиковано:

"У нас тривають дебати про спойлери, тому що я зараз працюю над сценаріями і готую шоу. І я захочу поставити їм запитання, а вони такі: "Ну, не кажи нам!"

Нагадаємо, у червні Стіллер у межах місії ООН прибув до Польщі для зустрічі з біженцями з України, а потім подався до Львова. Далі актор відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також з'їздив у Київську область і на власні очі побачив, що російська армія зробила з українськими містами.