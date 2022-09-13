Бен Стиллер пришел на церемонию "Эмми-2022" с дочерью (фото)

Девушка вместе с братом помогала отцу усовершенствовать его сериал "Северанс", выступив первыми зрителями и критиками.

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56-летний американский актер Бен Стиллер, который не так давно посетил Украину и выразил ей свою поддержку, пришел на 74-ую церемонию награждения премией "Эмми" со своей 20-летней дочерью Эллой, пишет People.

Актера номинировали на премию "Лучшая режиссура драматического сериала" за работу над научно-фантастическим сериалом "Северанс" для Apple TV+.

На красной дорожке отец и дочь появились в очень эффектных образах. Бен надел классический черный смокинг и подходящие черные туфли, а Элла выглядела шикарно в черном макси-платье на тонких бретелях с разрезом сбоку. Она обошлась без ярких украшений и сложных укладок, оставив свои волосы распущенными.

[ + – ] Бен Стиллер біл номинирован на премию "Лучшая режиссура драматического сериала" Фото: Getty Images

Недавно Стиллер рассказал, что его сын и дочь остались в восторге от режиссерской работы своего отца и помогали ему в усовершенствовании окончательных моментов сериала:

"Мои дети были своего рода первым пробным показом для меня, когда я редактировал эпизоды. Я показывал им, и они начинали вникать… Я показывал их в разное время, но было забавно, чтобы они были своего рода фокус-группой, чтобы посмотреть, на что они отреагируют. Это было хорошо. Было весело поделиться этим с ними".

Сейчас Стиллер задумался о втором сезоне проекта, однако теперь считает, что показывать превью своим детям может быть немного рискованно:

"У нас продолжаются дебаты о спойлерах, потому что я сейчас работаю над сценариями и готовлю шоу. И я захочу задать им вопросы, а они такие: "Ну, не говори нам!"".

Напомним, в июне Стиллер в рамках миссии ООН прибыл в Польшу для встречи с беженцами из Украины, а затем направился во Львов. Далее актер посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также съездил в Киевскую область и собственными глазами увидел, что российская армия сделал с украинскими городами.