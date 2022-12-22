"Я видел разрушения". Бен Стиллер отреагировал на выступление Владимира Зеленского в Конгрессе

Летом 2022 голливудский актер посетил деоккупированные города в Украине.

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57-летний американский актер Бен Стиллер отреагировал на выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США. В своем Twitter с 5,6 млн подписчиков он поделился мнением по поводу полномасштабной войны в Украине.

Как оказалось, голливудский актер смотрел прямую трансляцию выступления президента Украины перед американскими конгрессменами.

"Наблюдаю как украинский президент Владимир Зеленский обращается с просьбой о помощи здесь, в США, и во время его выступления перед Конгрессом, я испытал много эмоций. Я видел разрушения и общался с мирными жителями… Если бы вы могли своими глазами увидеть последствия этой несправедливой агрессии, масштабы разрушений и душевных страданий, о помощи украинскому народу в это время не было бы и речи", — отметил Стиллер, который в июне 2022 посетил несколько украинских городов, включая деоккупированные населенные пункты в Киевской области.

"Я надеюсь, что мы все сможем устоять вместе с теми, кто сейчас борется за свою жизнь и свободу. Это такие люди, как мы с вами, семьи с детьми, которые всю зиму будут бороться за то, чтобы остаться в живых. Я думаю, что США должны сделать все возможное, чтобы помочь им", — добавил американский актер.

Кроме Бена Стиллера, Украину во время полномасштабного вторжения посетил ряд мировых звезд, включая Анджелину Джоли, Шона Пенна и Джессику Честейн.

[ + – ] Бен Стиллер Фото: Instagram benstiller

Напомним, 57-летний Бен Стиллер вышел в свет с 20-летней дочерью.

Также Фокус писал о признаниях в любви ко Львову от Бена Стиллера.