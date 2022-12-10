Жан-Клод Ван Дамм несподівано приїхав в Ужгород і зустрівся з урологом

Знімок із зіркою опублікував лікар однієї з місцевих клінік.

Related video

Голлівудська зірка кіно Жан-Клод Ван Дамм несподівано прибув в Ужгород. Фото із зіркою "Кривавого спорту" опублікував лікар Михайло Єршов, уролог-андролог вищої категорії, який працює у кількох клініках Ужгорода.

У якій саме клініці було зроблено знімок — невідомо. Також невідомо, якою є мета візиту зірки. Канал ТСН повідомив, що нібито Ван Дамм прибув на захід України через неназвані проблеми зі здоров'ям, однак у самій клініці повідомили, що сам актор заборонив їм розголошувати деталі візиту.

[ + – ] Жан-Клод Ван Дамм в ужгородській клініці Фото: Facebook Mikle Yershov

Який подальший маршрут голлівудської зірки та скільки він пробуде в Україні — невідомо.

Це не перший візит Жан-Клода Ван Дамма в Україну. У 2020 році він знімався у проєкті Netflix "Останній найманець", зйомки якого проходили в Києві.

Також, за чутками, зірка бойовиків має роман з українкою Оленою Каверіною, з якою він нібито зустрічається вже понад 10 років.

Сам актор ці чутки не коментує. Він був одружений п'ять разів, але нещодавно знову зійшовся зі своєю третьою дружиною Гледіс Португез, яка народила йому двох дітей.

Раніше він заявляв, що збирається завершити акторську кар'єру, знявшись в останньому фільмі, в якому битиметься зі своїми противниками з ранніх бойовиків: за чутками, серед них може бути Дольф Лундгрен.

Актор збирається мандрувати на яхті та відпочивати. Нагадаємо, раніше Жан-Клод часто навідувався в РФ. Його навіть називали другом Володимира Путіна та Рамзана Кадирова. Сам актор заявляв, що "політика його не цікавить".